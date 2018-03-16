В «Школе Ломоносова» обсудят угрозы интернета для детей

Тематическая встреча на тему — «Интернет и информационная безопасность ребенка» пройдет в школе №1530 района Сокольники. К участию приглашены родители учащихся образовательного учреждения.

Организаторами встречи выступают специалисты Городского экспертно-консультационного совета родительской общественности при столичном Департаменте образования.

Сеть Интернет — это не только источник для получения информации, но и одновременно пространство, таящее в себе множество угроз для детей. В рамках мероприятия предполагается обсудить риски интернета для подростков и детей.

На встрече расскажут методы контроля за поведением ребенка в сети, способы защиты детей от вредоносного контента, привила использования электронных девайсов. Также родители узнают о деятельности деструктивных интернет-организаций и ресурсах для обращения за помощью в случае онлайн-преследования.

Адрес: ул. Егерская, д. 4.

Фото: предоставлено ГБОУ «Школа №1530 „Школа Ломоносова“.