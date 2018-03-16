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Интерактивное занятие для детей проведут в Музее Чехова
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Интерактивное занятие для детей проведут в Музее Чехова 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 16 марта 2018
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
В Доме-музее Антона Чехова сотрудники организуют интерактивное занятие «Каштанка» для детей и их родителей. В путешествие по одноименному рассказу участники отправятся 25 марта.
Мероприятие проведет научный сотрудник Дома-музея Галина Колганова.
— Обязательное условие участия в занятии — прочитать рассказ, поскольку дети и ведущий будут его анализировать и делать небольшие театральные постановки, — поделились в учреждении.
Перед интерактивной частью мероприятия для детей проведут экскурсию по Дому-музею, в котором Антон Чехов написал знаменитое произведение о маленькой рыжей собачке.
Занятие состоится по адресу: улица Садовая-Кудринская, дом 6. Начало в 14:00. Участие по предварительной записи по телефону: 8 (495) 691-38-37.
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