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В Башкирии маленькую девочку укусила за лицо злая собака
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В Башкирии маленькую девочку укусила за лицо злая собака 

Новости Рязани 21 час назад
Фото: Новости Рязани
В Башкирии произошло ЧП на детской площадке. Собака укусила за лицо девочку 2009 года рождения. Мать ребенка обратилась с иском в суд, ребенок получил легкий вред здоровью и женщина потребовала возместить ущерб.
Как сообщают «Уфимские Заметки» со ссылкой на ToDay News Ufa, суд установил, что ответчик с собакой породы американский питбультерьер пришли на детскую площадку, где уже гуляла девочка. Собака укусила ребенка за лицо в тот момент, когда малышка облокотилась на животное. Суд встал на сторону истицы и постановил выплатить ей 20 тыс. рублей компенсации.
В свою очередь в действиях хозяина собаки усмотрели административное нарушение и оштрафовали.
Фото: pixabay.com
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