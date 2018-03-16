В Башкирии маленькую девочку укусила за лицо злая собака

В Башкирии произошло ЧП на детской площадке. Собака укусила за лицо девочку 2009 года рождения. Мать ребенка обратилась с иском в суд, ребенок получил легкий вред здоровью и женщина потребовала возместить ущерб.

Как сообщают «Уфимские Заметки» со ссылкой на ToDay News Ufa, суд установил, что ответчик с собакой породы американский питбультерьер пришли на детскую площадку, где уже гуляла девочка. Собака укусила ребенка за лицо в тот момент, когда малышка облокотилась на животное. Суд встал на сторону истицы и постановил выплатить ей 20 тыс. рублей компенсации.

В свою очередь в действиях хозяина собаки усмотрели административное нарушение и оштрафовали.

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