«Дом Рональда Макдональда» передаст деньги от марафона в Казани на помощь детям

20 мая в столице Татарстана пройдёт Казанский марафон — один из красивейших стартов в Европе, который ежегодно собирает любителей бега со всего мира. «Дом Рональда Макдональда» стал социальным партнёром Казанского марафона. Часть денег от стартовых взносов участников забега поступит на лечение детей в Детской республиканской клинической больнице Татарстана.

Пожертвования на участие в марафоне можно сделать на специальной странице. Пожертвование за участие в забеге для одного спортсмена составит: 42,2 км — 2100 рублей, 21,1 км — 1800 рублей, 10 км — 1500 рублей, 3 км — 800 рублей.