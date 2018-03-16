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«Дом Рональда Макдональда» передаст деньги от марафона в Казани на помощь детям
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«Дом Рональда Макдональда» передаст деньги от марафона в Казани на помощь детям 

Чемпионат.com 16 марта 2018
20 мая в столице Татарстана пройдёт Казанский марафон — один из красивейших стартов в Европе, который ежегодно собирает любителей бега со всего мира. «Дом Рональда Макдональда» стал социальным партнёром Казанского марафона. Часть денег от стартовых взносов участников забега поступит на лечение детей в Детской республиканской клинической больнице Татарстана.
Пожертвования на участие в марафоне можно сделать на специальной странице. Пожертвование за участие в забеге для одного спортсмена составит: 42,2 км — 2100 рублей, 21,1 км — 1800 рублей, 10 км — 1500 рублей, 3 км — 800 рублей.
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