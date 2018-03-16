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Московские школы искусств получат более 35 тыс. единиц оборудования и мебели
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Московские школы искусств получат более 35 тыс. единиц оборудования и мебели 

РИАМО 16 марта 2018
Фото: РИАМО
Музыкальные, художественные, хореографические и другие школы искусств Москвы получат свыше 35 тысяч единиц специального оборудования и мебели в рамках проекта «Искусство — детям», сообщил в пятницу руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.
«Будет закуплено 35 тысяч единиц специального оборудования и мебели, 15 тысяч новых музыкальных инструментов. Стыдно сказать, у нас 30% тех инструментов, на которых мы учим ребят, куплены еще в советское время, никогда этому такого большого должного системного внимания не уделялось», — сказал Кибовский в интервью телеканалу «Москва 24».
По его словам, проект «Искусство — детям» позволит за несколько лет сделать достойную материальную базу в музыкальных, художественных, хореографических и других столичных школах искусств, что способствует развитию творческого образования в Москве.
Ранее Кибовский отмечал, что на проект «Искусство — детям» выделили в общей сложности свыше 11 миллиардов рублей. Программу планируют реализовать в 2018-2020 годах.
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