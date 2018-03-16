Дошкольники из Северного Тушина приняли участие в акции «Покормите птиц»

Учащиеся дошкольного отделения учебного корпуса «Смоленск» школы №883 Северного Тушина и их родители приняли участие в экологической акции «Покормите птиц».

— Целью мероприятия было сформировать и актуализировать знания о зимующих и перелетных птицах, вызвать чувство сопереживания братьям нашим меньшим, развивать наблюдательность, дать представление о том, как люди могут помочь птицам ранней весной. В результате совместного труда детей и родителей, появились красивые и практичные кормушки, которые мы развесили на площадке вместе с детьми, — рассказали в администрации школы.

По их словам, в качестве материала для кормушек ребята использовали дерево, картон, пластиковые бутылки. Перед тем, как повесить кормушки, дети насыпали в них корм.