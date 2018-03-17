«Мой папа лучше всех»: уфимцев приглашают на семейный праздник

Жителей Уфы с детьми школьного возраста приглашают принять участие в социальном проекте «Мой папа лучше всех». Событие пройдёт в воскресенье, 18 марта, в школах Ленинского района. Самые спортивные семьи города смогут посоревноваться в том, кто «быстрее, выше и сильнее».

Городской социальный проект «Мой папа лучше всех» за последние несколько лет стал настоящим семейным праздником, многие участвуют в нём уже не первый год. Со слов организаторов, участником спортивного события может стать абсолютно каждый, особой физической подготовки при этом не требуется.

— Для взрослых и детей приготовили развлечения на любой вкус: мастер-классы, эстафеты, весёлые старты, спортивные викторины. Незабываемая порция впечатлений гарантируется! — сообщили в городской администрации.

В мэрии рассказали, что участникам мероприятия каждые выходные предлагается что-то новое, например, папы со своими детьми приняли участие во Всероссийской массовой гонке «Лыжня России — 2018», в соревнованиях по зимнему футболу и в катании на тюбингах.