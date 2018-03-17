Ещё
Демографическая яма 90-х снизила рождаемость в регионе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Демографическая яма 90-х снизила рождаемость в регионе 

Все новости Новосибирской области 8 часов назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Напомним, что не только в Новосибирской области, но и во всех регионах Сибирского федерального округа зафиксирован спад рождаемости. «По итогам 2017 года в округе родилось 236,9 тыс. младенцев, что на 30 тыс. (на 11,3%) меньше, чем в 2016 году. В Омской области, как в регионе с наибольшим снижением числа новорожденных, спад составил 14%», — сообщает новостная лента «Новосибирскстат».
Меньше всего в СФО падала рождаемость в Республике Тыва — 6%.
По данным министерства труда РФ, процесс снижения числа родившихся связан с «демографической ямой» 1993-2006 годов. По данным Росстата, в 2017 году уровень рождаемости в России снизился на 10,7%. За год в стране родились 1,69 млн детей — на 203 тыс. меньше, чем в 2016 году.
Правительство РФ прилагает ряд новых мер, чтобы остановить процесс падения рождаемости. С 1 января 2018 года в стране России стали выдавать 2 новых ежемесячных пособия. Первое: при рождении первого ребенка и до достижения им 1,5 лет семьям предоставляется ежемесячная выплата, равная региональному прожиточному минимуму на ребенка (в среднем в 2018 году она составляет 10,5 тыс. руб.). Второе: из средств материнского капитала семьи при рождении второго ребенка могут получать ежемесячные выплаты. Отметим, что обе выплаты предоставляются семьям, чей среднедушевой доход не превышает полтора прожиточного минимума в регионе. Напомним также, что для семей, в которых появились второй и третий ребенок, предусмотрена программа субсидирования ипотечных ставок (расходы на обслуживание ипотеки сверх 6% годовых берет на себя государство).
Все новости Новосибирской области: последние новости
Мать убила двоих детей: подробности из села Абрамово Куда сходить с ребенком на новогодних каникулах-2018 в Новосибирске Первой красавицей Венгерово стала старшеклассница
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской6
Тест: это было в фильме или в книге?2
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?74
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение