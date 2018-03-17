Демографическая яма 90-х снизила рождаемость в регионе

Напомним, что не только в Новосибирской области, но и во всех регионах Сибирского федерального округа зафиксирован спад рождаемости. «По итогам 2017 года в округе родилось 236,9 тыс. младенцев, что на 30 тыс. (на 11,3%) меньше, чем в 2016 году. В Омской области, как в регионе с наибольшим снижением числа новорожденных, спад составил 14%», — сообщает новостная лента «Новосибирскстат».

Меньше всего в СФО падала рождаемость в Республике Тыва — 6%.

По данным министерства труда РФ, процесс снижения числа родившихся связан с «демографической ямой» 1993-2006 годов. По данным Росстата, в 2017 году уровень рождаемости в России снизился на 10,7%. За год в стране родились 1,69 млн детей — на 203 тыс. меньше, чем в 2016 году.