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В Краснодаре пройдут концерты, праздничные гуляния и спортивные турниры
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В Краснодаре пройдут концерты, праздничные гуляния и спортивные турниры 

АиФ — Юг 5 часов назад
Фото: АиФ – Юг
В воскресенье, 18 марта, горожан разных возрастов приглашают принять участие в спортивных соревнованиях и развлекательных программах. В муниципальном концертном зале по ул. Красной, 122, в 12.00.выступит симфонический оркестр под управлением Дениса Ивенского.
В муниципальном Молодежном театре по ул. Седина, 28, в 18.00 начнется спектакль «Отцы и дети». В четырех городских парках пройдут развлекательные праздники и интерактивные программы для молодежи. Так, в горпарке в 13:30 откроется тематическая программа для юных горожан «Берегите водный мир». В Чистяковской роще организован конкурс детского рисунка «Раскрасим весну», а также дискотека для детей и подростков. Тематические конкурсные программы для детей и подростков также пройдут в парках «Солнечный остров» и им. 30-Летия Победы, они начнутся в 13.00. Любителей спортивного отдыха и зрелищных мероприятий приглашают во Дворец спорта «Олимп» — на открытое первенство Краснодара по танцевальному спорту, которое пройдет с 10.00 до 18.00. В многочасовом танцевальном марафоне примут участие спортивные пары из городов Южного федерального округа. Вход — свободный. На территории СОШ № 70 по ул. им. Игнатова, 49 пройдет первый этап семейного спортивного праздника «Стартуем вместе», начало — в 10.00. Более десяти семей Карасунского округа будут соревноваться в туристической полосе препятствий, эстафете и настольном теннисе.
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