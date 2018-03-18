В Новосибирске 30 человек эвакуировано из-за пожара

Поздно вечером 17 марта в Дзержинском районе Новосибирска загорелась четырехкомнатная квартира в девятиэтажке. Пожар начался 21:11 по местному времени в доме на улице Бориса Богаткова 266/1.

Когда приехали пожарные, из окна квартиры на четвертом этаже шел густой черный дым, сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Новосибирской области. По лестничным маршам пришлось эвакуировать 30 человек. О погибших пока не сообщается, но очевидцы говорят, что они были.

Квартира сожжена изнутри почти полностью: сильно повреждены мебель, домашние вещи. Только в 23:30 (мест) пожар был ликвидирован. На тушение пожара привлекалась 8 ед. техники и 23 человека личного состава.