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В Новосибирске 30 человек эвакуировано из-за пожара
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В Новосибирске 30 человек эвакуировано из-за пожара 

АиФ-Новосибирск 4 часа назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Поздно вечером 17 марта в Дзержинском районе Новосибирска загорелась четырехкомнатная квартира в девятиэтажке. Пожар начался 21:11 по местному времени в доме на улице Бориса Богаткова 266/1.
Когда приехали пожарные, из окна квартиры на четвертом этаже шел густой черный дым, сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Новосибирской области. По лестничным маршам пришлось эвакуировать 30 человек. О погибших пока не сообщается, но очевидцы говорят, что они были.
Квартира сожжена изнутри почти полностью: сильно повреждены мебель, домашние вещи. Только в 23:30 (мест) пожар был ликвидирован. На тушение пожара привлекалась 8 ед. техники и 23 человека личного состава.
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