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Жильцов трёхэтажки эвакуировали на пожаре в Новосибирске, пострадал ребенок
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Жильцов трёхэтажки эвакуировали на пожаре в Новосибирске, пострадал ребенок 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Пожар разгорелся в 4.41 утра в жилом доме на ул. Мира в левобережье Новосибирска.
Как сообщает пресс-служба МЧС по Новосибирской области, когда пожарные прибыли на место происшествия из окон квартиры, расположенной на втором этаже трехэтажного дома, шел черный густой дым. Сильное задымление было и в подъезде.
Прорвавшись к очагу пожара, спасатели увидели, что в трехкомнатной квартире горят домашние вещи и мебель. Спасатели эвакуировали из квартиры двух женщин, мужчину и маленького ребенка. Из-за сильного задымления в подъезде помощь в эвакуации потребовалась и жильцам соседних квартир. В общей сложности спасатели помогли выбраться на улицу 12 жильцам трехэтажки.
Горение в квартире было ликвидировано через семь минут. Помощь медиков потребовалась только ребенку, эвакуированному из горящей квартиры. «Скорая помощь» увезла его в больницу с подозрением на отравление угарным газом легкой степени.
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