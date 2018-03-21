Жильцов трёхэтажки эвакуировали на пожаре в Новосибирске, пострадал ребенок

Пожар разгорелся в 4.41 утра в жилом доме на ул. Мира в левобережье Новосибирска.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Новосибирской области, когда пожарные прибыли на место происшествия из окон квартиры, расположенной на втором этаже трехэтажного дома, шел черный густой дым. Сильное задымление было и в подъезде.

Прорвавшись к очагу пожара, спасатели увидели, что в трехкомнатной квартире горят домашние вещи и мебель. Спасатели эвакуировали из квартиры двух женщин, мужчину и маленького ребенка. Из-за сильного задымления в подъезде помощь в эвакуации потребовалась и жильцам соседних квартир. В общей сложности спасатели помогли выбраться на улицу 12 жильцам трехэтажки.

Горение в квартире было ликвидировано через семь минут. Помощь медиков потребовалась только ребенку, эвакуированному из горящей квартиры. «Скорая помощь» увезла его в больницу с подозрением на отравление угарным газом легкой степени.