Как я помогла дочери полюбить детский сад

Сейчас я нахожусь в глубоком декрете, то есть не успела выйти из первого и попала сразу во второй. Основная моя обязанность — воспитание. Я воспитываю себя, двоих детей (трехлетнюю Еву и годовалого Кирюшу), а также своего мужа (когда он это мне позволяет).

Существование двух маленьких детей на одной территории — это праздник под названием «Апокалипсис»: шум, крики, песни, драки, беспорядок, музыка, споры, игры и танцы. В конце каждого такого «праздничного» дня я выносила себе приговор — мать, которая не справляется…

Фото из личного архива

Силы мои и терпение подходили к концу. И вдруг новость: Еве дают место в садике! Сначала радость перехлестнула меня настолько, что я забыла про все трудности. Но потом опомнилась. Дочь ничего не хотела слышать ни про садик, ни про то, что мама теперь не будет рядом всегда-всегда. Да, у меня растет очень чувствительная малышка.

Как ответственная мама, я решила хорошенько ее подготовить, чтобы процесс сепарации (отделения от мамы) прошел у нас более-менее стабильно.

Итак, вот какие хитрости для подготовки ребенка к детскому саду я использовала:

• Образец для подражания. Мы начали каждый день разговаривать с Евой про садик. Я рассказывала ей про то, что когда-то я тоже была маленькая и с радостью туда ходила (ах, как жаль, что взрослых туда уже не принимают!), как папа впервые пошел в детский сад и ему там очень понравилось. Туда ходили и наши бабушки и дедушки. Все-все ходили в свое время в садик!

Примеров нужно приводить много, желательно на людях, которых ребенок знает и любит.

• Экспертное мнение «своих». А еще мы опрашивали всех знакомых детей постарше: «А тебе нравится ходить в садике? Что интересного вы там делаете?» Конечно же, малыши, чувствуя свою важность, опытность и «зрелость», рассказывали маленькой Еве только хорошее.

Фото из личного архива

• Реклама в стихах. Книгу «Я иду в сад» мы зачитали почти до дыр. Здесь в стихотворной форме описывается садиковский быт и коллизии взаимоотношений с другими детьми. Яркие иллюстрации наглядно демонстрировали, что в садике много игрушек, что с другими детьми можно играть весь день, что там вкусно кормят и так далее.

• Сюжетные линии. Кроме того, мы часто играли в садик. Строили его из LEGO, набирали группу и выбирали воспитателей. Так Ева поняла, что родителей в саду нет, что там есть определенный режим и могут случаться конфликтные ситуации. Но они решаемы, поэтому ничего страшного!

• Ежедневная программа. Это была системная подготовка. Не от раза к разу, а регулярно. Конечно, я понимала, что все это теория. Но возлагала большие надежды на Евину сознательность и адекватность. Мы столько раз про все это говорили, что она должна была войти в новую обстановку спокойно.

• Мамино сердечко. Но, конечно, слезы были неизбежны. И на этот случай я подготовила милый ритуал, который успокаивал и отвлекал мою девочку. Первую и самую трудную неделю я рисовала ей на ручке сердечко как символ маминой любви. «Мама всегда с тобой», — говорила я и целовала Еву. Это срабатывало всегда! Малышка успокаивалась и улыбалась. Про это сердечко знали все воспитатели.

И если оно стиралось, то им приходилось его подрисовывать, чтобы не дай бог связь с мамой не прервалась!

Фото из личного архива

Наши результаты

Первую неделю Евочка плакала только два дня, а на третий уже осталась в садике на сон, и я забрала ее в 16:00. Это большой успех, я считаю! Кроме нашей подготовки, огромный вклад внесли воспитатели. Они прекрасно ладят с детьми. И я вижу, что Ева к ним привязана, потому что при расставании всегда их обнимает. Именно о таких людях для своего ребенка я мечтала!

А этот секретик мы принесли из сада

Еще один отличный совет дала психолог из садика. Во время адаптации нервная система ребенка очень сильно напряжена. И чтобы она не дала сбой, нужно обязательно снимать стресс. Лучше всего в этом помогают такие творческие занятия, как рисование и лепка. Мы приходили домой и воспроизводили на бумаге или в пластилине картины крепкой и любящей семьи, где все держатся за руки или целуют друг друга.

Фото из личного архива

А что же мама

А теперь про адаптацию мамы к садику. Вы знали, что это нелегко? Отпустить своего близкого и родного, чью попку ты три года целовала и целовала бы еще столько же! Если все знали, то почему мне не сказали? Я вот не думала, не чаяла…

Признаюсь, что тайком приходила в детский сад и подглядывала, как Ева там гуляет на прогулке, как уходит обратно в группу.

А дома представляла ежеминутно, что она сейчас делает. И не было мне покоя. Я, конечно, обзавелась лишним временем. Готовила, убирала, занималась младшим сыном, придумывала творческие занятия для малышки. Но ее рядом не было. Это было непривычно, грустно и даже слишком тихо.

Сынок Кирюня со всей своей подвижностью и активностью был не способен в одиночку заменить мою любимую, творческую, требовательную, ласковую, щедрую, внимательную, эгоистичную, заботливую, серьезную, болтливую малышку!

Я скучала очень сильно, постоянно звонила супругу и ныла. Ему в конце концов это надоело. И он нашел выход из ситуации.

Забрал нас с Кириллом и повез в ближайший торговый центр. И шопинг меня излечил. Я поняла и оценила, что с одним ребенком походы по магазинам даются намного проще.

И после этого мой мозг перестроился с гнетущего прозябания на радостное ожидание! И жизнь вновь засияла!

Мамы и малыши, если вам что-то пригодится из нашего опыта и ваши дети переживут этот период спокойнее, мы с Евой будем очень рады!