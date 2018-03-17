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Двухлетний ребёнок разбил голову, упав с высоты второго этажа в Кировске
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Двухлетний ребёнок разбил голову, упав с высоты второго этажа в Кировске 

Ivyborg.ru 4 часа назад
Падение с высоты второго этажа в частном доме закончилось для двухлетнего ребёнка травмами головы. Инцидент произошёл в Кировском районе Ленобласти, сообщает источник в правоохранительных органах.
Инцидент с падением ребёнка произошел накануне вечером, 16 марта. Как сообщается, двухлетний малыш был доставлен в состоянии средней тяжести в больницу Шлиссельбурга. Родители рассказали медикам, что ребёнок упал с лестницы, которая ведёт на второй этаж их частного дома в Кировске. На учёте у полиции семья не состояла и числится благополучной.
Правоохранители разбираются в случившемся. Скорее всего, причиной инцидента стал банальный недосмотр родителей. Ребёнок в настоящий момент находится в больнице.
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