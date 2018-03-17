Видео дня: как быстро уложить спать плачущего малыша

Сон младенца в первые месяцы жизни доставляет немало хлопот молодым родителям. Советы опытных родителей, рекомендации педиатров, лайфхаки от бабушек — все идет в ход, чтобы мама, а зачастую и папа, могли хоть иногда высыпаться. Трудности с детским засыпанием — это настолько распространенная проблема, что в последние годы в педиатрии появилась даже новая специальность — консультант по сну. Сегодня, во Всемирный день сна, мы расскажем вам об уникальной методике, которая помогла очень многим малышам и родителям спокойно засыпать и лучше высыпаться. Американский педиатр и специалист по детскому развитию Харви Карп знает секрет, как быстро успокоить плачущего малыша и уложить его спать. Доктор Карп выдвинул гипотезу, что некоторое время после рождения ребенок еще не вполне готов к жизни в большом мире. Он называет первые три месяца жизни младенца «четвертым триместром». Поэтому в самом начале жизни малышу требуются условия, похожие на внутриутробные. Мы привыкли считать, что младенцу нужны тишина и покой, несмотря на то, что девять месяцев его жизни прошли в относительно шумном, хоть и безопасном месте. Все время пребывания в утробе ребенок покачивался в такт шагам мамы, иногда покачивание сменялось тряской, а постоянным звуковым фоном было журчание кровотока и шум от работы внутренних органов. Чтобы успокоить младенца, доктор Карп рекомендует имитировать условия пребывания ребенка в утробе матери.

Метод Харви Карпа еще называют «пять П» (в оригинале «five S»): пеленание, положение на боку, покачивание, привычный белый шум и пустышка.

Пеленание. Пеленая ребенка, вы снова помещаете ребенка в привычную для него теплую и тугую оболочку, которая помогает успокоиться.

Положение малыша на боку или на животе на руках родителей. Положение на спине усиливает чувство тревоги. Ребенку не нравится лежать на спине, ведь до этого он привык спать, свернувшись клубочком. Дайте ему эту возможность, положите его личико на ладони, а ножки — на сгиб локтя.

Привычный шум или шиканье. Ребенок в матке привык к постоянному фоновому шуму. Продолжительный звук «шшшшшш» больше всего похож на тот, к которому так привык младенец. Если ребенок не успокаивается и плачет, начните шипеть ему в ушко.

Если вы устали шипеть, можете включить белый шум в записи.

Покачивание ребенка. Харви Карп не рекомендует укачивать ребенка в коляске или кроватке. Чтобы успокоить кричащего ребенка, нужен другой вид покачивания — такт, которых напоминает ходьбу человека. Малыш привык к постоянной небольшой тряске, и, почувствовав ее, успокоится.

Пустышка или сосание. Многих детей успокаивает сосание, потому что животе он постоянно сосал свой кулачок.

Каждый элемент метода Харви Карпа служит сигналом для уставшего ребенка: «Пора спать». Мозг взрослого на уровне рефлекса так воспринимает темную комнату и подушку. Автор методики уверен, что если правильно выполнять каждый из пяти пунктов программы, то успокоить и уложить ребенка получится достаточно быстро и легко. Посмотрите видео, как доктор за считанные секунды успокаивал малышей, и они засыпали у него на руках. Это настоящее чудо!

Важно знать, что методика Харви Карпа работает для детей в возрасте до 4 месяцев. Для детей постарше существуют свои ритуалы, позволяющие ребенку засыпать самостоятельно, о них «Летидор» писал в ЭТОЙ статье.