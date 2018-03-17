В Башкирии детей засняли прыгающими по крыше недостроенного дома

В посёлке Иглино местные жители засняли картину, от которой кровь стынет в жилах: на многометровой высоте недостроенного дома играют дети. Видеозапись с опасными играми очевидцы выложили в местном «Подслушано».

На кадрах видеоролика видно, как юные «руферы» с лёгкостью взбираются сначала на верхний этаж пустующего коттеджа, а затем лезут всё выше и выше, пока не оказываются на самом верху. Высота постройки — не меньше двадцати метров.

Дети взобрались на недостроенный дом Пока двое смельчаков покоряют вершину, остальные дети, среди которых не только мальчики, но и девочки, наблюдают за всем снизу.

— У меня чуть сердце не остановилось! — пишет одна из пользователей в соцсети.

— Надо было наряд туда вызвать, пусть бы их родители покраснели! — возмущается другой комментатор.

Движение руферов в последние годы в Башкирии приобретает всё большую популярность. Зачастую его последователями становятся совсем молодые люди, которые в погоне за адреналином взбираются на крыши закрытых объектов. Нередко экстремальные вылазки заканчиваются травмами, порой — смертельными.