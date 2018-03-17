Ювенальная юстиция: Смертельный приговор детям, которых забирают из семей

Тринадцатилетний Роман С. (имя изменено) из Каменска-Шахтинского, что в Ростовской области, уже никогда не станет взрослым, не увидит весну и лето. Его жизненный путь оборвала самая страшная трагедия, которая только может быть — подросток сам наложил на себя руки. А произошло это в больнице, где мальчик проходил обследование — органы опеки и попечительства, изъявшие его из семьи, собирались поместить Романа в социально-реабилитационный центр. ЧП произошло в Каменске-Шахтинском еще 2 марта, но лишь сейчас о нем сообщили прессе. Сейчас дело взял под личный контроль руководитель Следственного комитета . Возбуждено уголовное дело против инспектора по делам несовершеннолетних, который и принял решение изымать

Детей забирают из притонов, но они бегут обратно

О пресловутой «ювенальной юстиции» в России пишут и говорят очень много. На самом деле, никакой ювенальной юстиции в стране нет, а есть карательная деятельность органов опеки и попечительства по «отобранию детей». Этим неприглядным термином законодательство называет процедуру изъятия несовершеннолетних из семей в тех случаях, если их жизни и здоровью угрожает опасность.

Очень часто изъятие из семей является единственным способом вернуть ребенку нормальную жизнь, пусть и без мамы и папы. И речь не только и не столько о материальных аспектах, но и о том, что во многих семьях дети действительно подвергаются издевательствам, избиениям, становятся постоянными наблюдателями самых диких пьянок и оргий родителей.

Ариадна Степанян работает в социально-реабилитационном центре три года. За это время она насмотрелась на несчастных детей и их неадекватных родителей. Педагог никогда не забудет горькие глаза семилетнего мальчика, которого забирали в приют. Согласие подписали родители — люди пьющие, которым не было до мальчишки никакого дела. Таких историй полно в любом социально-реабилитационном центре. Дети, не нужные собственным родителям — а нужны ли они самим себе?

Самое удивительное, что многие дети из неблагополучных семей, тем не менее, отнюдь не хотят находиться в приюте, где с ними занимаются педагоги, дают вполне сносное питание, проводят культурно-досуговые мероприятия. Дети рвутся на волю и сбегают — к мамам и папам, в привычную прокуренную атмосферу «малосемеек» и разваливающихся домиков, трущоб и депрессивных рабочих поселков.

Но иногда случается и самое непоправимое. Как в Каменске-Шахтинском. Тело 13-летнего Ромы с признаками суицида, как сообщила помощник руководителя следственного управления по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева , было найдено на территории больницы.

Несчастного мальчика похоронят, в прокуратуре и органах опеки напишут заявления и объяснения, а проблема — останется. Самое страшное, что иногда детей забирают у нормальных родителей. А это уже «разбойный разор семьи», как назвал происходящее писатель Сергей Шаргунов . Кстати, и в случае с несчастным мальчиком говорят, что воспитывала его родная тетя — нормальная женщина, но его все равно решили забрать из семьи.

Право на изъятие декларирует Семейный кодекс

О том, как регулируется изъятие детей из семей в современной России, «Свободной прессе» рассказал известный адвокат Тамерлан Барзиев.

СП: — Тамерлан, какими законодательными актами регулируется процедура изъятия детей органами опеки?

— Прежде всего, изъятие детей регулируется Семейным кодексом РФ. Там есть специальная статья 77 — «Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью». Собственно, под нее и подводят все многочисленные случаи изъятия детей из неблагополучного семейного окружения. Может быть, угрозу жизни доказать и сложно, но с угрозой здоровью все гораздо проще — недостаточный уровень питания, плохое качество продуктов, отсутствие отопления зимой, курение родителей в квартире — вот уже вполне внушительный перечень оснований для того, чтобы задуматься о применении процедуры изъятия.

СП: — Как проходит процедура изъятия, может ли опека провести ее без согласия родителей?

— Эта процедура также довольно четко регламентирована в российском семейном законодательстве. Процедура немедленного отобрания ребенка, а именно так называется изъятие в нормативном документе, возлагается на орган опеки и попечительства, который выполняет соответствующий акт органа исполнительной власти субъекта РФ или главы муниципального образования. Когда органы опеки и попечительства изымают ребенка, они обязаны немедленно уведомить об этом прокуратуру, а также в течение 7 дней после акта об отобрании обратиться в суд с иском о лишении или ограничении родительских прав родителей отобранного ребенка. Сейчас широко практикуется временное изъятие детей в социально-реабилитационные центры, в которых ребенок содержится несколько месяцев, а затем либо возвращается в семью, либо отправляется дальше — в детский дом.

СП: — К сожалению, иногда с детьми, изъятыми из семей, происходят неприятные истории и даже настоящие трагедии. Кто отвечает за детей? Кто в данном случае может понести наказание за жизнь ребенка?

— Если несчастье происходит на территории социально-реабилитационного центра, то отвечают, соответственно, его сотрудники. Кто именно — устанавливает следствие. Это может быть и руководство центра (чаще всего, оно отвечает в любом случае), и дежурные воспитатели или их помощники. Если трагедия происходит в медицинском учреждении, то здесь сложнее, но, опять же, все зависит от конкретики. Также сложно говорить и о том, какую ответственность могут понести виновные — ведь, если речь идет об уголовной ответственности, то статьи УК РФ могут варьировать от статьи 293 «Халатность» до статьи 110 «Доведение до самоубийства». Но вряд ли эти статьи применимы в той ситуации, о которой мы сегодня говорим.