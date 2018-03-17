256 нижегородских семей претендуют на выплаты за первенца с начала года

256 семей претендуют на выплаты за первенца с начала 2018 года, сообщает министерство социальной политик Нижегородской области.

Как отмечается в сообщении, всего в январе — феврале текущего года в регионе родился 2131 первенец. Все родители проинформированы о возможности назначения данного пособия.

В министерстве напомнили, что с января 2018 года по инициативе Президента России семьи при рождении (усыновлении) первого ребенка получили право на денежную выплату. В Нижегородской области она составляет 9,612 тыс. руб.

Пособие выплачивается семьям, в которых ребенок родиться не раньше 1 января 2018 года. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать 15,0495 тыс. руб. на человека в месяц.