Ещё
256 нижегородских семей претендуют на выплаты за первенца с начала года
Далее:
Читайте также:
Ещё

256 нижегородских семей претендуют на выплаты за первенца с начала года 

Newsroom24 22 часа назад
Фото: Newsroom24
256 семей претендуют на выплаты за первенца с начала 2018 года, сообщает министерство социальной политик Нижегородской области.
Как отмечается в сообщении, всего в январе — феврале текущего года в регионе родился 2131 первенец. Все родители проинформированы о возможности назначения данного пособия.
В министерстве напомнили, что с января 2018 года по инициативе Президента России семьи при рождении (усыновлении) первого ребенка получили право на денежную выплату. В Нижегородской области она составляет 9,612 тыс. руб.
Пособие выплачивается семьям, в которых ребенок родиться не раньше 1 января 2018 года. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать 15,0495 тыс. руб. на человека в месяц.
Newsroom24: последние новости
Дети-сироты получат 87 квартир в Нижегородской области Панов предложил разработать новое меню для нижегородских детсадов и школ Ситуация с детским питанием требует качественных изменений – Пашинин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской25
Самые дикие реалити-шоу со всего мира6
Самые дикие порнопародии на фильмы и мультсериалы22
Фильмы, которые вдохновят вас на новые победы
5 самых интересных мест в Петербурге: выбор блогера
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение