В течение двух лет в дошкольных учреждениях Калининградской области появится ещё около 900 мест

Федеральный центр выделит Калининградской области свыше 400 миллионов рублей на открытие новых мест в дошкольных учреждениях региона. Об этом в программе «Доброе утро, Калининград» рассказал Алексей Силанов , депутат государственной думы федерального собрания Российского Федерации VII созыва.

«За последние пять лет в образовательной системе Калининградской области появился 21 новый детский сад, а с учётом реконструкции существующий — это уже 44 здания. Мы открыли практически 12 тысяч мест для детей от 3 до 7 лет», — сказал он.

Алексей Силанов также отметил, что в Калининградской области планируется открыть ещё 1 900 мест для детей в возрасте до трёх лет.

«Без поддержки федерального центра это будет сделать достаточно сложно. Поэтому уже сегодня на 2018-2019 годы будет определён объём финансирования из федерального центра. Порядка 426 миллионов рублей, плюс региональное финансирование. И мы полагаем, что за 18-й, 19-й год мы откроем порядка 900 мест в детских дошкольных учреждениях», — добавил Силанов.