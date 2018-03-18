Около 30 детей с ограниченными возможностями приняли участие в горнолыжном турнире в Балашихе

Порядка 30 детей с ограниченными возможностями приняли участие в горнолыжном турнире «Весенняя капель» в рамках социального проекта «Лыжи мечты» в Балашихе. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.

«Около 30 детей с ограниченными возможностями приняли участие в горнолыжном турнире «Весенняя капель», который прошел в Балашихе. Для детей, больных ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна, лыжи — очень полезный вид спорта. С их помощью развивается двигательная активность, которая благотворно действует на деятельность мозга. Таким образом общее состояние детей улучшается. Это очень важно и в плане социализации. Дети уходят от своих проблем, больничных палат и врачей, они видят солнце и снег, и радуются этому», — приводятся в сообщении слова инструктора программы «Лыжи мечты» Бориса Маричука.

В пресс-службе уточнили, что соревнования провели на горнолыжном комплексе «Лисья гора». В них участвовали дети от четырех до 15 лет из Балашихи, Реутова, других городов Московской области, Москвы, Рязани и Казахстана. Участники соревновались в трех категориях: с поддержкой инструктора, без поддержки и со слайдером — специальным устройством, которое помогает заниматься лыжами тем, кто не может самостоятельно ходить и стоять. Было разыграно 18 призовых мест в двух возрастных группах. Призеры получили кубки, медали и грамоты.