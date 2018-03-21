Роспотребнадзор: Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 23 субъектах РФ

На 11 неделе 2018 г. с 5 по 11 марта на территории России отмечается превышенный уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в 23 субъектах страны. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

«В РФ на 11 неделе текущего года (с 5 по 11 марта 2018 г.) эпидемическая обстановка по ОРВИ и гриппу стабильная. По совокупному населению превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом зарегистрировано в 23 субъектах РФ. Превышение эпидпорога по центральному городу без превышения эпидпорога по субъекту РФ — в 11 городах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лабораторно обследовано за отчетную неделю более 10 тыс. человек. Доля вирусов гриппа в структуре положительных находок выросла до 65,3%.