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Роспотребнадзор: Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 23 субъектах РФ
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Роспотребнадзор: Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 23 субъектах РФ 

Агентство «Москва» 4 часа назад
Фото: Вести Воронеж
На 11 неделе 2018 г. с 5 по 11 марта на территории России отмечается превышенный уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в 23 субъектах страны. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).
«В РФ на 11 неделе текущего года (с 5 по 11 марта 2018 г.) эпидемическая обстановка по ОРВИ и гриппу стабильная. По совокупному населению превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом зарегистрировано в 23 субъектах РФ. Превышение эпидпорога по центральному городу без превышения эпидпорога по субъекту РФ — в 11 городах», — говорится в сообщении.
Отмечается, что лабораторно обследовано за отчетную неделю более 10 тыс. человек. Доля вирусов гриппа в структуре положительных находок выросла до 65,3%.
Вместе с тем Роспотребнадзор предупредил о распространении гриппа в странах Европы. Так, в Люксембурге, Чешской Республике, Финляндии, Германии и Швеции зарегистрирована высокая интенсивность циркуляции вирусов гриппа, в 24 — средняя.
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