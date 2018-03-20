Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве остается ниже эпидпорога на 14%

Уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Москве по совокупному населению остается ниже эпидемического порога на 14%. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

«На прошедшей неделе в Москве отмечен сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ среди населения города, обусловленный нехарактерными для данного времени года низкими температурами воздуха. При этом, показатели заболеваемости как в отдельных возрастных группах, так и по совокупному населению остаются ниже расчетных эпидемических пороговых величин. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в столице по совокупному населению на 11 неделе (с 12 по 18 марта 2018 г.) ниже эпидпорога на 14%», — говорится в сообщении.

В ведомстве призвали в период повышенной заболеваемости острыми респираторными инфекциями особое внимание уделить методам профилактики гриппа и ОРВИ, соблюдение которых позволит значительно снизить риск заражения.