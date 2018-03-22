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В Татарстане заболеваемость ОРВИ за неделю выросла почти на 70%
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В Татарстане заболеваемость ОРВИ за неделю выросла почти на 70% 

ТАСС 1 час назад
Фото: Новый Омск
КАЗАНЬ, 22 марта. /ТАСС/. Уровень заболеваемости ОРВИ за прошлую неделю в Татарстане увеличился на 67%, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
"С 12 по 18 марта в Республике Татарстан зарегистрировано 26 тыс. 975 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями, показатель составил 72,1 на 10 тыс. населения. Уровень заболеваемости выше предыдущей недели на 67%", — отмечается в сообщении.
По данным Роспотребнадзора, за предыдущую неделю рост заболеваемости ОРВИ составлял лишь 23,3%. Показатель тогда составил 42,9 случаев заболевания острыми респираторными заболеваниями на 10 тыс. человек.
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