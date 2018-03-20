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В Тульской области в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ закрыты все школы
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В Тульской области в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ закрыты все школы 

Авторадио 3 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Сразу в нескольких российских регионах школьникам пришлось уйти на внеплановые каникулы из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. С сегодняшнего дня закрыты учебные заведения в Тульской области. Там, по данным регионального управления Роспотребнадзора, порог превышен почти на 70%. В Иркутской области помимо некоторых школ, приостановили работу десятки детских садов. До конца марта закрыты школы и в Сыктывкаре. Количество обращений к врачам с симптомами гриппа выросло и в Санкт-Петербурге. Там рекомендовано отправить детей на каникулы, а также отменить массовые мероприятия.
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