В Тульской области в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ закрыты все школы

Сразу в нескольких российских регионах школьникам пришлось уйти на внеплановые каникулы из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. С сегодняшнего дня закрыты учебные заведения в Тульской области. Там, по данным регионального управления Роспотребнадзора, порог превышен почти на 70%. В Иркутской области помимо некоторых школ, приостановили работу десятки детских садов. До конца марта закрыты школы и в Сыктывкаре. Количество обращений к врачам с симптомами гриппа выросло и в Санкт-Петербурге. Там рекомендовано отправить детей на каникулы, а также отменить массовые мероприятия.