Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Подмосковье остается ниже эпидпорога на 14,5%

С 9 по 16 марта 2018 г. уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Московской области был зафиксирован ниже эпидпорога на 14,5%, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

«Уровень заболеваемости среди совокупного населения на 11-й неделе 2018 г. ниже расчетных эпидемических пороговых величин на 14,5%, среди детей от нуля до двух лет — ниже на 47,6%. В возрастной группе от трех до шести лет показатель заболеваемости ниже на 36,3%, среди детей от семи до 14 лет — ниже на 28,9%, а в возрастной группе от 15 лет и старше данный показатель ниже порогового уровня на 26%», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в период с 9 по 16 марта на территории региона зарегистрировано 61 тыс. 239 случаев заболеваний ОРВИ, кроме того, зарегистрировано 25 случаев гриппа, в том числе среди детей до 14 лет — 14 случаев.

«По совокупному населению превышение порогового уровня заболеваемости зарегистрировано в семи муниципальных образованиях: в городском округе Мытищи (на 62,2%), в Наро-Фоминском районе (на 24,2%), в Пушкинском районе (на 19,3%), в городском округе Звенигород (на 18,1%), в городском округе Ивантеевка (на 16,5%), в городском округе Подольск (на 5,4%), в городском округе Орехово-Зуево (на 3,2%)», — добавили в пресс-службе.