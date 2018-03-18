В Благовещенске избиратели могут измерить давление и уровень глюкозы в крови

Специалисты поликлиник Благовещенска на 56 избирательных участках измеряют артериальное давление, уровень глюкозы в крови, проводят флюорографическое обследование избирателям. Люди могут получить также консультации узких специалистов, сообщает корреспондент ТАСС

«Первый избиратель — женщина — к нам пришла около 08:10. Со всеми к нам обратившимися мы проводим беседу, и только потом — процедуру. За день мы можем принять около 200 пациентов. Если видим, что повышенная или пониженная глюкоза, то направляем к терапевту», — сказала ТАСС медсестра одной из поликлиник Благовещенска Маргарита Фролова

По информации пресс-службы администрации Благовещенска, возможность обратиться к медработникам и произвести обследование в день голосования предоставлена впервые. Первые промежуточные итоги акции будут подведены в середине дня.

Помимо медицинской акции, на избирательных участках города в рамках акции «Здоровый ребенок, здоровая Россия» родители смогут ознакомиться с направлениями летнего отдыха детей в 2018 году.