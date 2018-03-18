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В Благовещенске избиратели могут измерить давление и уровень глюкозы в крови
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В Благовещенске избиратели могут измерить давление и уровень глюкозы в крови 

Дальний Восток 11 часов назад
Фото: Дальний Восток
Специалисты поликлиник Благовещенска на 56 избирательных участках измеряют артериальное давление, уровень глюкозы в крови, проводят флюорографическое обследование избирателям. Люди могут получить также консультации узких специалистов, сообщает корреспондент ТАСС.
«Первый избиратель — женщина — к нам пришла около 08:10. Со всеми к нам обратившимися мы проводим беседу, и только потом — процедуру. За день мы можем принять около 200 пациентов. Если видим, что повышенная или пониженная глюкоза, то направляем к терапевту», — сказала ТАСС медсестра одной из поликлиник Благовещенска Маргарита Фролова.
По информации пресс-службы администрации Благовещенска, возможность обратиться к медработникам и произвести обследование в день голосования предоставлена впервые. Первые промежуточные итоги акции будут подведены в середине дня.
Помимо медицинской акции, на избирательных участках города в рамках акции «Здоровый ребенок, здоровая Россия» родители смогут ознакомиться с направлениями летнего отдыха детей в 2018 году.
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