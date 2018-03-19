В Барнауле нашли пропавшего 11-летнего мальчика

11-летнего Кирилла Чудайкина, который пропал 16 марта, нашли в Барнауле.

Ребенка искали всю ночь, сбор волонтеров был назначен на 24:00 часов. Следующим утром он был найден, подробности поисков не сообщаются.

«Какое счастье, это была одна из самых тяжелых ночей. Слава богу, общими стараниями все получилось. Спасибо ребята, всем тем, кто откликнулся на наш призыв. Спасибо, «Лиза Алерт» за помощь. Спасибо Николаю, который незамедлительно выехал на поиски», — написали представители поискового отряда добровольцев «Артур».