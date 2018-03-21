Нижегородские семьи получили региональный маткапитал на третьего ребенка

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мар — РИА Новости . Региональный материнский капитал в размере 100 тысяч рублей при рождении третьего ребенка с начала действия программы с 2017 года получили 1965 семей Нижегородской области, сообщила пресс-служба правительства региона.

"В Нижегородской области уже получили сертификат на региональный материнский капитал (100 тысяч рублей) на третьего ребенка 1965 семей. Такие меры поддержки от государства способствуют росту числа многодетных семей в регионе. За последние 5 лет их количество увеличилось с 14 тысяч до 23 тысяч", — приводит пресс-служба слова министра социальной политики области Андрея Гнеушева

В пресс-службе добавили, что Гнеушев посетил семью Кужеватовых, у которых в январе 2018 года родилась дочь Мария, а старшие сыновья родились в 90-е годы, когда в стране еще не было социальных мер поддержки для семей. Теперь, после рождения дочери, Кужеватовы получат и федеральный материнский капитал в размере 453,026 тысячи рублей, и региональный материнский капитал на третьего ребенка в размере 100 тысяч рублей. Средства регионального маткапитала можно направить на улучшение жилищных условий, на ремонт квартиры, на образование ребенка, лечение и отдых детей.

Кроме того, семья будет получать ежемесячную выплату на третьего ребенка в размере 8,8 тысячи рублей до достижения им трехлетнего возраста и бесплатное питание в молочных кухнях в течение года.

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