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Стало известно, сколько получит нижегородская семья за рождение второго ребёнка
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Стало известно, сколько получит нижегородская семья за рождение второго ребёнка 

Нижегородская правда 5 часов назад
Фото: Нижегородская правда
2242 заявления на выдачу государственных сертификатов на материнский капитал подано в Нижегородской области по состоянию на 1 марта 2018 года. Еще 2491 заявление — на распоряжение средствами материнского капитала.
Как уточнили в министерстве социальной политики региона, в настоящее время материнский капитал на второго ребенка составляет 453 026 рублей. Средства материнского капитала в полном объеме либо по частям можно направить на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком (детьми), формирование накопительной пенсии для женщин, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.
Напомним, с 1 января 2018 года по инициативе Президента РФ продлено действие программы материнского капитала (до 31 декабря 2021 года). Семья при рождении второго ребенка получает право на получение сертификата о распоряжении средствами материнского капитала в размере 453 тысяч рублей. Самым популярным направлением расходования материнского капитала остается улучшение жилищных условий (92% от подавших заявление). Всего в Нижегородской области за счет материнского капитала жилищные условия улучшили более 82 тысяч нижегородских семей, из них 56,6 тысяч семей частично или полностью погасили материнским капиталом жилищные кредиты.
Ранее «Нижегородская правда» писала, сколько нижегородцев получат выплату на первого ребенка.
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