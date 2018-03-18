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Глава Ингушетии пришел на избирательный участок со своими детьми
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Глава Ингушетии пришел на избирательный участок со своими детьми 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
НАЛЬЧИК, 18 мар — РИА Новости. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров пришел на избирательный участок для участия в выборах президента России с четырьмя своими детьми, заявив, что с малых лет прививает им чувство гражданского долга и ответственности, сообщает пресс-служба руководителя региона.
В Ингушетии голосование на выборах президента РФ проходит на 137 избирательных участках.
Евкуров проголосовал на избирательном участке №15 в Магасе, размещенном в гимназии имени Героя России Александра Прохоренко. Глава региона прибыл на участок около 9.30 мск со своими детьми: сыновьями Итаром, Рамзаном, Магомедом и дочерью Дали. Вместе с ними он опустил бюллетень в комплекс обработки избирательных бюллетеней.
"Я пришел со своими детьми, думаю, с раннего возраста нужно прививать им чувство гражданского долга. Уверен, что выборы на территории Ингушетии пройдут организованно и в полном соответствии с требованиями законодательства", — отметил Евкуров.
По данным республиканского избиркома, по состоянию на 10.00 мск явка на выборах президента РФ в Ингушетии составила 10,97%, что немного меньше, чем в 2012 году, когда на этот же время проголосовали 11,57% избирателей.
За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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