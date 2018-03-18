Медики НКМЦ провели урок для родителей особенных детей

В Орле на минувшей неделе медики в отделении медицинской реабилитации НКМЦ прошло первое занятие с родителями особых детей.

Специалисты научно-клинического центра провели урок на тему: «Позиционирование, как основа функционирования и профилактики осложнений». Занятие провели заведующая отделением медицинской реабилитации Екатерина Омельченко и врач ЛФК Ирина Калиничева.

Одним из компонентов реабилитации пациента является позиционирование или постуральная коррекция. Это лечебное и профилактическое воздействие, при котором пациенту помогают принять оптимальные позы, способствующие предупреждению осложнений периода гипомобильности и стимуляции активизации.

Как рассказала врач лечебной физкультуры Ирина Калиничева, умение родителей правильно позиционировать ребёнка является одним из этапов реабилитации, который взрослые могут выполнять с детьми в домашних условиях. Знания необходимы для того, чтобы не было вторичных осложнений.

Напомним, идея создания школы реабилитации для родителей детей с ограниченными возможностями появилась вместе с открытием отделения. Активные мамы захотели научиться навыкам реабилитации своих детей в домашних условиях.

В пресс-службе НКМЦ отметили, что занятия будут проходить два раза в месяц в отделении реабилитации НКМЦ на 7 этаже параклинического корпуса.

Слушатели могут присоединиться к занятиям на любом этапе. Участие в школе позволит родителям особенных детей не только получить новые и важные знания, но и даст им возможность неформального общения со специалистами.