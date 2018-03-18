Ещё
Медики НКМЦ провели урок для родителей особенных детей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Медики НКМЦ провели урок для родителей особенных детей 

РИА 57 4 часа назад
Фото: РИА 57
В Орле на минувшей неделе медики в отделении медицинской реабилитации НКМЦ прошло первое занятие с родителями особых детей.
Специалисты научно-клинического центра провели урок на тему: «Позиционирование, как основа функционирования и профилактики осложнений». Занятие провели заведующая отделением медицинской реабилитации Екатерина Омельченко и врач ЛФК Ирина Калиничева.
Одним из компонентов реабилитации пациента является позиционирование или постуральная коррекция. Это лечебное и профилактическое воздействие, при котором пациенту помогают принять оптимальные позы, способствующие предупреждению осложнений периода гипомобильности и стимуляции активизации.
Как рассказала врач лечебной физкультуры Ирина Калиничева, умение родителей правильно позиционировать ребёнка является одним из этапов реабилитации, который взрослые могут выполнять с детьми в домашних условиях. Знания необходимы для того, чтобы не было вторичных осложнений.
Напомним, идея создания школы реабилитации для родителей детей с ограниченными возможностями появилась вместе с открытием отделения. Активные мамы захотели научиться навыкам реабилитации своих детей в домашних условиях.
В пресс-службе НКМЦ отметили, что занятия будут проходить два раза в месяц в отделении реабилитации НКМЦ на 7 этаже параклинического корпуса.
Слушатели могут присоединиться к занятиям на любом этапе. Участие в школе позволит родителям особенных детей не только получить новые и важные знания, но и даст им возможность неформального общения со специалистами.
Сообщение Медики НКМЦ провели урок для родителей особенных детей появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
Клычков установил стоимость путёвок в детские лагеря В Орле детская поликлиника ищет врачей «Разведчик ВДВ»: стала известна тематика летнего отдыха орловских школьников
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской25
Самые дикие реалити-шоу со всего мира6
Самые дикие порнопародии на фильмы и мультсериалы22
Фильмы, которые вдохновят вас на новые победы
5 самых интересных мест в Петербурге: выбор блогера
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение