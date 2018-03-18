«Ради будущего наших детей». Псковичи толпами приходят на выборы

12.00. Псков, средняя общеобразовательная школа №12. Здесь находятся два избирательных участка — №73 и №81. Людской поток неиссякаем, в коридорах школы толпа, которая ждет своей очереди, чтобы отдать свой голос за будущего президента России.

«Я считаю, это наша прямая обязанность. Это важно для будущего страны и для будущего наших детей. От этого зависит наше благополучие и процветание страны», — считает пенсионер Владимир Козич. Он пришел сегодня на участок вместе с женой.

Того же мнения придерживается и семья Ивановых. Супруги взяли с собой 3-летнего сына.

«Вот, подрастет поколение, тоже пойдет голосовать. А как же? Если мы не будем голосовать, какое будущее нас ждет? Это наша страна, именно на нас лежит ответственность за то, какая жизнь будет у наших детей и внуков», — сказал глава семейства Владимир Иванов

Кстати, явка по данным на 12.00 составила более 500 человек.

«Очень много народа сегодня, идут с самого раннего утра, — рассказал наблюдатель участка №81 Григорий Петров . — Явных нарушений на участке нет, все очень организованно. Приходят с семьями, с бабушками, с дедушками, детьми».

«Совершенно не понимаю тех, кто остается в стороне в этот важный для России день, — возмущается 35-летняя Галина Ефимова. — Мы с семьей не пропустили ни одни выборы, ни муниципальные, ни федеральные. Я хочу стабильную и счастливую жизнь, и у меня есть шанс на это повлиять, поэтому я здесь. У нас есть уникальное право, и будет неправильно им не воспользоваться».