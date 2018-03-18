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В чебоксарском бассейне семеро детей отравились хлором
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В чебоксарском бассейне семеро детей отравились хлором 

РИА Новости 2 часа назад
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мар — РИА Новости. Семеро детей получили отравление хлором в сауне «Аква-лайф» в Чебоксарах, сообщает министерство здравоохранения Чувашской Республики.
Информация об отравлении хлором детей в сауне поступила на пульт оперативного дежурного 17 марта в 22.55. Дети находились в сауне с родителями.
"При купании в бассейне дети почувствовали недомогание в виде кашля, першения в горле. На ликвидацию происшествия выезжала фельдшерская бригада. Трое детей госпитализированы в аллергологическое отделение городской детской больницы №3", — отмечается в сообщении регионального минздрава.
Четверо детей после осмотра и консультации анестезиолога-реаниматолога и педиатра были отпущены домой на амбулаторное лечение.
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