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Если отец не платит алименты, государство назначит ребенку пенсию
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Если отец не платит алименты, государство назначит ребенку пенсию 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий признавать должников по алиментам безвестно отсутствующими.
Это позволит детям таких должников получать пенсию по случаю потери кормильца. Закон предусматривает, что если должника не удается разыскать в течение года со дня получения последних сведений о нем, судебные приставы будут информировать об этом взыскателей долгов по алиментам и разъяснять им право на обращение в суд.
Если суд признает должника безвестно отсутствующим, то его дети и другие нетрудоспособные иждивенцы смогут получать пенсию по случаю потери кормильца.
Имущество такого лица может быть передано в доверительное управление, а его самого могут снять с регистрации собственника жилья. Кроме того, брак с таким гражданином можно будет расторгнуть в упрощенном порядке.
— Закон позволяет улучшить материальное положение семей, где один из родителей не платит алименты, — рассказал «Вечерке» заведующий Центром анализа соцпрограмм и рисков Института социальной политики Сергей Смирнов. — При этом надо понимать, что государство не берет на себя содержание брошенных детей. Как только их родителя найдут, уверяю, с него высчитают все недовыплаченные суммы. Плюс, согласно 157-й статье УК, за злостное уклонение от уплаты алиментов может грозить срок до одного года лишения свободы.
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