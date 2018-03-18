Бракам конец? Женщины все чаще заводят детей без мужей

Специалисты из британской организации Human Fertilisation and Embryology Authority, занимающейся вопросами оплодотворения и эмбриологии, заявили о выросшем количестве женщин, которые предпочитают заводить детей, прибегая для этого к ЭКО и донорской сперме. Конкретно среди британок женщин, ставших матерями без участия полового партнера, стало больше на 35%. За два года британок, желающих пройти ЭКО, чтобы зачать и родить собственного ребенка без отношений с мужчиной, стало больше на треть, и их число продолжает расти, сообщили эксперты. Основная причина такого тренда — женщины по их же собственным словам не смогли найти «правильного мужчину». По данным МедикФорума, исследователи замечают явную смену факторов. К примеру, раньше рожать детей без участия близкого мужчины стремились в первую очередь женщины, нацеленные на активную карьеру. Для них было важно прежде всего добиться значимого социального статуса, только затем они решались обзаводиться семьей. Сегодня пациентками репродуктологов преимущественно становятся женщины, которые не смогли найти мужчину на роль отца своему ребенку, или же те, чей партнер по каким-то причинам не готов иметь своих детей. Кроме того, все больше женщин сегодня стремятся заморозить свои яйцеклетки в молодости в надежде на то, что в дальнейшем все-таки появится тот мужчина, с которым они станут родителями. Отдельно психологи отмечают: подобная тенденция отражает растущую уверенность женщин в себе, в том числе их растущие претензии на «мужские» роли в социуме. Обзаводясь самостоятельно детьми, женщины демонстрируют все большую независимость от брака, свое нежелание выходить замуж. Об этом говорит хотя бы то, женщины предпочитают задействовать ЭКО и донорскую сперму даже несмотря на высокую цену процедуры и отсутствие гарантии успеха.