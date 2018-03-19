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Женщины чаще становятся жертвами невидимых инфарктов
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Женщины чаще становятся жертвами невидимых инфарктов 

МедикФорум 11 часов назад
Фото: МедикФорум
Американские ученые обнаружили: определенное количество женщин, у которых никогда не диагностировался инфаркт миокарда, имели рубец на сердце. Такой рубец — знак скрытно протекавшего нарушения, оставшегося без должного внимания и лечения. Сотрудники Центра женского сердечного здоровья (Barbra Streisand Women's Heart Center) установили, что если ангиограмма может не показывать ухудшения проходимости коронарных артерий. Но при этом у женщин все равно может быть высоким риск сердечного приступа. Кардиологи обследовали 340 женщин, задействовав метод измерения сердечно-сосудистого магнитного резонанса. Выяснилось, что 26 участниц имели на своем миокарде рубец — свидетельство перенесенного инфаркта. Но 12 из этих женщин не слышали от врачей никаких предостережений на этот счет и соответствующего диагноза не имели. «У двух женщин из 179 рубец на миокарде был получен много лет назад. Эти пациентки были госпитализированы с болями в груди, но инфаркт врачи на тот момент не обнаружили», — сообщили авторы работы. По словам исследователей, инфаркт у женщин может произойти, даже если на стенках коронарных артерий будут отсутствовать бляшки. Женщины подвержены скрытым приступам в связи с микрососудистой дисфункцией, полагают кардиологи. «Электрокардиограмма не позволяет выявить микрососудистую дисфункцию. Необходимо применение других методов диагностики сердечного приступа. Например, определение уровня белка тропонина, который появляется в крови после инфаркта», — поделились мнением сотрудники проекта. По данным МедикФорума, ранее обследование людей, у которых инфаркт протекал скрытно или принимался за другое, незначительное расстройство, показало: у таких пациентов наблюдались тошнота или рвота, сильная усталость и одышка, боли в челюсти, в шее.
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