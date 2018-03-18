Современная молодежь упорно отказывается взрослеть

Продлить детство предлагают западные психологи, расширив понятие «подростковый возраст» до 24 лет.

Директор центра детского здоровья Королевской детской больницы в Мельбурне Сьюзан Сойер отмечает, что в развитых странах молодые люди хоть и получают многие положенные взрослым привилегии уже в 18 лет, но принятие своего места во взрослом обществе и осознание ответственности, присущей этой новой роли, у них происходит заметно позже.

— Возрастные категории всегда довольно произвольны, но сегодня наше понимание подросткового периода слишком узко. Период с 10 до 24 лет подходит лучше, учитывая то, как сегодня развиваются подростки, — считает Сойер.

Расширение понятия «подростковый возраст» должно, по мнению профессора Сойер, повлечь и соответствующие изменения в законодательстве и социальной политике.

Аналогичных взглядов придерживается ее британская коллега Лаверн Антробус, консультант и педагог-психолог известной лондонской клиники Тависток.

Необходимость расширить рамки периода взросления она объясняет тем, что на рубеже 18 лет мозг человека еще продолжает формироваться, а завершается этот процесс приблизительно к 25 годам.

Не все специалисты — и на Западе, и особенно у нас в стране — согласны с Антробус и Сойер. Мы, наоборот, все чаще слышим, как родители сетуют на инфантильность и вопиющую несамостоятельность своих чад. Самые распространенные претензии: подрастающее поколение не желает взрослеть, не готово принимать решения и брать на себя ответственность.

Главное — дети

Мы привыкли жить по принципу «Все лучшее — детям». Эта крылатая фраза, приписываемая первому советскому лидеру Владимиру Ленину, пришла из двадцатых годов XX века.

Молох классовой борьбы, гражданская война всех против всех, интервенция, разгул бандитизма, нищета, разруха и голод выбивали из популяции в первую очередь самых слабых и незащищенных — детей.

К 1922 году в стране было около 7 миллионов беспризорников — почти 5 процентов от тогдашнего населения Советской России. Защита и выживание подрастающего поколения приобрели стратегическое значение. На ликвидацию детской беспризорности были брошены огромные материальные и гуманитарные ресурсы, эту работу лично возглавил председатель Всероссийской чрезвычайной комиссии Феликс Дзержинский . Гигантским напряжением всей государственной машины проблему удалось решить. Демографическая ситуация выправилась, и если, по данным всероссийской переписи от 1926 года, население страны составляло 147 миллионов человек, то к 1939-му — уже 170,5 миллиона.

А потом грянула Великая Отечественная война…

Лучшее — заслужившим

Наше трепетное, едва ли не на подкорку въевшееся, отношение к детям — результат войн, сопровождавшихся чудовищными людскими потерями.

Но, как оказалось, установка, оправдавшая себя во время глобальных кризисов и гуманитарных катастроф, в нынешних тепличных условиях работает в обратную сторону. Продвинутая экономика, высокие технологии, почти всеобщее материальное благополучие (кто из нас знает, что такое настоящий голод?) способствуют развитию инфантилизма как особой формы социального паразитирования.

Давайте честно признаем: мы слишком балуем своих детей, воспитывая, если пользоваться определением братьев Стругацких, «гениев-потребителей».

— Действительно, зачем взрослеть ребенку, если в качестве более взрослого у него появляется меньше привилегий, но больше обязанностей и хлопот? — спрашивает доктор психологических наук Николай Козлов

Постулат «лучшее — детям», уверен Козлов, себя исчерпал. Все лучшее, по его убеждению, должно быть у тех, кто это заслуживает.

Люди — животные социальные. А в социуме, независимо от его формы устройства, существует иерархия. Семейная, как и любая другая иерархическая, пирамида устроена таким образом, что на ее вершине находятся взрослые (родители), а внизу — младшие (дети): у них меньше прав, но их любят, о них заботятся и их учат становиться взрослыми, чтобы они получили все те права, которые взрослые уже заработали, поясняет психолог.

— Если сегодня больше всех в семье поработал папа — уважение в первую очередь ему, — отмечает Козлов. — Если мы помним, что всех нас воспитала и вырастила наша старая бабушка, забота и внимание — бабушке. А внучка пусть поможет накрывать на стол, потому что мы бездельников не кормим. Главный в семье тот, кто обеспечивает семью, а не тот, кто громче всех кричит. Только когда дети знают, что все лучшее — взрослым, у них появляется настоящее желание взрослеть. Взрослые могут позже ложиться. Взрослые могут участвовать в семейном совете. Взрослые главнее младших, поэтому старшие дети имеют право руководить младшими.

Роль старших — обеспечить запросы и потребности младших. Однако, утверждает психолог, тут важно соблюсти четкую грань: родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, то есть давать им все необходимое для их здоровой жизни и развития. А вот покупать детям вещи, которыми они будут хвастаться перед сверстниками, в родительские обязанности не входит.

Не стесняйтесь требовать

Чего хочет любой нормальный родитель? Чтобы его ребенок вырос в адекватного взрослого человека, был самостоятельной и самодостаточной личностью.

Настоящая самостоятельность, по мнению психолога, начинается не в момент наступления формального совершеннолетия, когда снимается родительский контроль и детям предоставляется свобода действий.

— Самостоятельность начинается с качественной подготовки к этой свободе, а именно с прохождения периода послушания, способствующего накоплению продуктивного опыта, с развития способности намечать цели, подбирать способы их достижения! — убежден эксперт. — Хотите, чтобы ваши дети были самостоятельными? Создавайте им условия для накопления опыта, для совместного принятия решений и потихоньку отдавайте контроль, делегируя им новые полномочия в освоенной области.

При этом мы не должны бояться или стесняться чего-то требовать от своих отпрысков. Человек, не знакомый с понятиями «требование» и «требовательность», вырастает не готовым к вызовам взрослой жизни.

— Сочетающаяся с заботливостью разумная требовательность родителей работает на повышение их авторитета, дает им возможность выполнить свои обязанности. С другой стороны, авторитет родителей пропадает, когда они своей нетребовательностью приучают детей к тому, что со старшими можно не считаться.

Экзамен на взрослость

— Неправда, что все дети всегда хотят свободы и самостоятельности. Многие из них трусоваты, и без направления родителей к проявлению самостоятельности не очень склонны. Детям бывает выгодно быть туповатыми, выгодно быть копушами, выгодно болеть, — утверждает Николай Козлов.

Как поступать, если подросток при любом «наезде» со стороны старших прячется за ширмой «я еще маленький»? Не следует сдавать назад! Эксперты рекомендуют без грубости, но настойчиво выводить ребенка из зоны комфорта, приучать его разделять с родителями ответственность за принимаемые решения.

Предприниматель и бизнес-тренер Олег Подраменский в статье на портале Psychologos приводит ситуацию с дочерью-девятиклассницей. Когда зашла речь о поступлении в институт и посещении курсов, девушка заявила: «Не надо на меня давить, я еще не готова к таким нагрузкам, я еще ребенок». Бизнесмен согласился, что до окончания школы у нее есть в запасе два года «на повзрослеть». Но выдвинул ряд условий. Например, если после получения аттестата не поступаешь в вуз — идешь работать и съезжаешь от родителей; пять лет учебы тебе оплачиваются, но в случае непоступления в первый год период финансирования сокращается до четырех лет; и так далее.

— Я сказал это ласково, но ребенок знал, что слова свои я сдержу, — рассказывает предприниматель. — Прошло четыре года. Летом студентка американского университета приехала на каникулы. «Какие планы на лето?» — спросил я. Она достала ежедневник с семью пунктами… Несколько пунктов сложные. Чиновники, сроки, вероятность задержек. «Можешь не успеть все сделать за лето. Через неделю максимум нужно начать», — прокомментировал я список. Она начала работать — назавтра! В конце лета она уезжала, и в ежедневнике были вычеркнуты все пункты.

Подраменский уверен: разумная доля безжалостности по отношению к детям дает прекрасные результаты.

— Научитесь отпускать велосипед и позволять ребенку самому им управлять, набивать свои шишки и самому «зализывать раны» — и вы получите сильного, умного, энергичного, целеустремленного и благодарного вам ребенка, — резюмирует бизнес-тренер.

ТРИ ОСНОВНЫХ ОШИБКИ ВОСПИТАНИЯ

Избыточная критика

Ребенок, которого постоянно критикуют и одергивают, растет с уверенностью, что у него никогда ничего толком не получается. А потому не стоит и пытаться что-то делать. Страх ошибки и неудачи, боязнь принятия решений приводят к тому, что человек постоянно ищет, на кого бы ему переложить ответственность.

Гиперопека

С собственной тревогой нужно бороться, а не потакать ей. Взрослые, встречающие из школы 15-летнего подростка, компрометируют его в глазах окружающих. Помощь должна быть достаточна, но не избыточна.

Предложение готовых решений

Если ребенок приходит со своей проблемой, то первый вопрос к нему должен звучать так: «А сам что думаешь?». Ответ «не знаю» не должен приниматься ни при каких обстоятельствах. Пускай ищет решение. Не важно, правильное оно будет или нет, оно должно быть. А когда решение сформулировано, уже можно совместно обсуждать другие, более эффективные варианты.

ЗАДАЧИ

Психолог Елена Кузьмина предлагает такие основные направления для воспитательной деятельности родителей.

— Привить интерес к учебе. Для этого отправить ребенка в кружки для развития нужных качеств — например, шахматы, изучение компьютера, юные физики-химики, театральный и т. д. Помимо этого записать его в какую-либо спортивную секцию, которую ему было бы интересно посещать.

— Привить привычку слушаться родителей: ежедневно добиваться выполнения уроков и любых других поручений родителей.

— Активно привлекать к помощи по хозяйству: мыть посуду, убираться за собой и за всеми, стирать, гладить, покупать продукты. Пусть он пробует, а родители не должны забывать хвалить его за старания и подсказывать, как можно выполнить ту или иную работу лучше.

— Необходимо заниматься собственным развитием, подавая соответствующий пример ребенку.