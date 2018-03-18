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Семья Потаповых из 30 человек пришла на выборы в Волгоградской области
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Семья Потаповых из 30 человек пришла на выборы в Волгоградской области 

360tv.ru 18 часов назад
Фото: 360tv.ru
Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя областной администрации.
Семья Потаповых из 30 человек во главе с Валентиной Георгиевной занимают активную гражданскую позицию. Помимо Валентины Потаповой и ее девяти детей, свой выбор на избирательном участке в хуторе Крутинский Михайловского района сделали и ближайшие родственники Валентины Георгиевны: сестры Тамара со своей семьей в составе пяти человек и Лидия с восемью членами своей семьи, а также братья Николай с семьей (всего четыре человека) и Олег (семья из двух человек)
— представитель обладминистрации.
Валентине Георгиевне 66 лет. Она родилась в потомственной многодетной семье. Ее отец награжден орденом Отечественной войны II степени, а также медалью за взятие Варшавы. Валентина Потапова потеряла мужа Михаила в 2008 году. Он до самой смерти учил детей: был директором школы, учителем физики здесь же, в Крутинской средней школе.
Их четверо детей как и отец стали педагогами. Есть в семье и фермеры, работники культуры, рабочие. Валентина Потапова сейчас домохозяйка, она помогает детям воспитывать уже собственных детей и внуков: в семье 16 внуков и три правнука.
По состоянию на 17:00 18 марта явка избирателей на выборах президента России составила 51,9%. В выборах уже приняли участие все кандидаты в президенты.
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