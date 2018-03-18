Всех детей выписали из больницы после отравления таблетками в одной из школ Петербурга

Все дети выписаны из больницы после отравления таблетками в одной из школ Выборгского района Санкт-Петербурга, сообщила вице-губернатор города Анна Митянина

В четверг в школе №97 семиклассники отравились после принятия таблеток. Дети почувствовали себя плохо в ходе урока, сразу же был приглашен школьный врач, который после осмотра принял решение о вызове скорой помощи. Скорая помошь приехала в течение 10 минут, трое детей были госпитализированы в состоянии средней тяжести, 11 — направлены в больницу для профилактики и промывания. Спустя два часа еще трое детей пожаловались на недомогание, их также увезла скорая помощь.