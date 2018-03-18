Наблюдатель от КПРФ Галина Гребуцкая: «На участки вологжане приходили вместе с детьми и объясняли им, что такое выборы»

Такие семейные истории отмечали сегодня наблюдатели на многих избирательных участках. Родители приходили вместе с детьми, давали им возможность опустить в урну бюллетень для голосования. «Явка была хорошая, все прошло спокойно. Нарушений не было. Было много детей. Незначительные замечания были по поводу того, что некоторые родители хотели заходить с детьми в кабинки для голосования. Поскольку по правилам, избиратель должен находиться в кабинке один, детей в таких ситуациях отвлекали, занимали чем-нибудь. Я считаю, что это вообще не нарушение, дети есть дети. Пусть они видят, как проходят выборы. Тем более родители тут же объясняют, что это такое. Я в прошлом педагог и уверена, что такой подход — это определенное патриотическое воспитание», — рассказывает наблюдатель от КПРФ Галина Гребуцкая. Напомним, что сегодня наблюдатели работали на всех без исключения избирательных участках. Всего за процессом голосования на выборах Президента РФ в Вологде следили больше 800 человек, в том числе международные представителей ОБСЕ . Никаких серьезный замечаний по проведению выборов наблюдатели не высказали.