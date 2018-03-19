Женщина убила девятилетнюю дочь в Якутии

Жительница Якутии, которая состоит на учете в психоневрологическом диспансере, убила девятилетнюю дочь плоскогубцами. Об этом сообщил телеканал «Якутия 24».

Убийство произошло 16 марта.

38-летняя

жительница Якутска нанесла множественные удары плоскогубцами в жизненно-важные

органы своей девятилетней дочери, после чего спрятала тело под металлическим гаражом

— старший помощник руководителя СУ С К России по РС (Я) по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая

Подозреваемую в совершении убийства арестовали. Проводится расследование.

Жительница Саратовской области поссорилась с матерью

из-за того, что пенсионерка злоупотребляла алкогольными напитками. Во время конфликта дочь убила пожилую женщину.