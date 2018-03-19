Женщина убила девятилетнюю дочь в Якутии 

Жительница Якутии, которая состоит на учете в психоневрологическом диспансере, убила девятилетнюю дочь плоскогубцами. Об этом сообщил телеканал «Якутия 24».
Убийство произошло 16 марта.
38-летняя
жительница Якутска нанесла множественные удары плоскогубцами в жизненно-важные
органы своей девятилетней дочери, после чего спрятала тело под металлическим гаражом
— старший помощник руководителя СУ С К России по РС (Я) по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая.
Подозреваемую в совершении убийства арестовали. Проводится расследование.
Жительница Саратовской области поссорилась с матерью
из-за того, что пенсионерка злоупотребляла алкогольными напитками. Во время конфликта дочь убила пожилую женщину.