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Женщина убила девятилетнюю дочь в Якутии
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Женщина убила девятилетнюю дочь в Якутии 

360tv.ru 9 часов назад
Фото: Новости РуФокс
Жительница Якутии, которая состоит на учете в психоневрологическом диспансере, убила девятилетнюю дочь плоскогубцами. Об этом сообщил телеканал «Якутия 24».
Убийство произошло 16 марта.
38-летняя
жительница Якутска нанесла множественные удары плоскогубцами в  жизненно-важные
органы своей девятилетней дочери, после чего спрятала тело под металлическим гаражом
— старший помощник руководителя СУ С К России по РС (Я) по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая.
Подозреваемую в совершении убийства арестовали. Проводится расследование.
Жительница Саратовской области поссорилась с матерью
из-за  того, что пенсионерка злоупотребляла алкогольными напитками. Во время конфликта дочь убила пожилую женщину.
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