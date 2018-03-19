Куда поехать в межсезонье: топ-5 мест для отдыха с детьми

Достоинств отдыха в такое время много: не дорого, не жарко, мало людей. Главный недостаток — сложность с купанием в море, правда не везде.

В какие страны можно полететь всей семьей в весенние месяцы и чем там заниматься, рассказали специалисты онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru.

Россия: близко и недорого

Весной многие родители летят с детьми в Сочи или Красную Поляну. В горах отдых в это время дороже: сезон катания на лыжах еще не закрыт. Например, в середине апреля недельное проживание «наверху» вместе с перелетом обойдется для семьи в сумму от 33 000 рублей.

«Внизу», в Сочи или Адлере, недельный отпуск будет дешевле — от 23 000 рублей, также с перелетом и проживанием. Если в горах понятно, чем заниматься — ставить ребенка на лыжи, то какие развлечения могут быть у моря?

Про купание можно забыть: температура воды редко превышает в это время 10 градусов, зато воздух прогревается почти по-летнему.

Поэтому программа-минимум — это прогулки вдоль моря.

На побережье детей ждет множество развлечений. Например, можно отправиться на целый день в «Сочи Парк», который сравнивают с Диснейлендом. Здесь ребенок пообщается с русскими богатырями, посмотрит на Бабу-ягу и Кощея Бессмертного, побывает в «Заколдованном лесу» и «Крае науки и фантастики».

Любители морской фауны могут отправиться на представление в дельфинарий. В Сочи есть возможность и искупаться, правда, в закрытом бассейне.

На курорте работают несколько закрытых аквапарков, но самый известный из них — при отеле «Аквалоо». После дня пребывания здесь даже середина весны покажется ребенку настоящим летом.

Турция: отели-аттракционы

В этом году Турция уже бьет все рекорды по популярности. Более половины от всех проданных на лето туров были именно в эту страну. И это неудивительно, ведь здесь лучший сервис по системе «все включено» и отели с разнообразными развлечениями.

Главное — не стоит экономить на детском отдыхе и лететь в отель 3*. Выбирайте как минимум «четверки», а лучше вообще «пятерки», тогда даже в межсезонье отдых получится ничуть не хуже, а то и лучше, чем в разгар сезона.

Например, недельный отдых в Кемере в отеле 4* обойдется всего в 35 000 рублей на семью — с перелетом, проживанием и, что важно, с питанием по системе «все включено».

Формат «все включено» очень удобен для капризных детей, которые привередливы в еде. Кроме того, у вас гарантированно в рационе будут свежие фрукты.

Выбирая отель для весеннего отдыха, стоит уточнить, есть ли в нем подогреваемый бассейн, игровая комната или гигантская песочница, чтобы ребенку было чем заняться на протяжении всего отдыха.

Причем подобные удовольствия если и скажутся на стоимости тура, то незначительно.

Учтите, что купаться в Турции в апреле еще рано: вода в море прогрета до 19 градусов, а вот на солнце по-летнему жарко!

Конечно, может, папа и окунется пару раз в прохладные волны, но рисковать здоровьем ребенка не стоит. Если малыш очень хочет купаться, организуйте пару раз за неделю поездку в местный крытый аквапарк.

Также выясните у гида, какие детские развлечения предлагают в округе. Например, под Кемером функционирует «Динопарк» с роботами-динозаврами. Детям показывают, чем занимались ящеры в глубокой древности, как питались и как откладывали яйца.

Кипр: остров для детей старшего возраста

По-летнему тепло в середине весны и на Кипре, хотя купаться детям все равно будет прохладно. Средиземное море по температуре такое же, как и в Турции, — 19 градусов. На солнце вполне можно загорать, однако цены на Кипре все же выше.

Недельный отдых на семью в середине апреля с перелетом и проживанием обойдется минимум в 53 000 рублей, но без питания.

И нужно учесть, что все цены на острове в евро. При этом в апреле можно найти свежие и недорогие фрукты и ягоды, поэтому без витаминов на Кипре вы не останетесь.

Весной на этот остров лучше ехать с любознательными детьми старшего возраста,

которым интересно посмотреть на развалины крепостей и храмов, походить по музеям и вспомнить или почитать «Мифы Древней Греции».

Интересно будет отправиться в район города Полиса, где расположена знаменитая Купальня Афродиты. Она находится на территории парка, где проложена пешеходная тропа с восхождением на небольшую гору, с которой открывается великолепный вид на остров. Дети, которые любят лазать по камням и деревьям, получат огромное удовольствие.

Можно также устроить прогулку на лодке со стеклянным дном, а по ее завершении насладиться вкуснейшим мороженым, которым торгуют на местных набережных.

Арабские Эмираты: жаркое восточное лето

В этом году популярным направлением стали Арабские Эмираты. В эту арабскую страну летят все те, кто устал ждать и открытия Египта, и прихода лета.

В Эмиратах по-настоящему жарко. Вода в Персидском заливе прогревается до 26 градусов, а воздух — до +30. Поэтому с совсем маленькими детьми в такое жаркое лето отправляться не стоит.

Однако если у всей семьи появилось желание погреться, за это придется заплатить. Недельный тур на троих с перелетом и проживанием в середине апреля обойдется в сумму от 78 000 рублей.

При этом многие не учитывают, что Арабские Эмираты — это дорогая страна, поэтому за еду и развлечения придется платить дополнительно. Зато здесь многое приспособлено для детей.

Дело в том, что в арабском мире даже в деловые поездки принято отправляться семьями, которые здесь чаще всего многодетные.

Поэтому и отели, и торговые центры спроектированы с учетом интересов детей.

Например, в главном торговом центре Дубая магазин игрушек похож на огромную игровую комнату. Здесь девочки «готовят» на детских игровых кухнях, а мальчики устраивают тест-драйвы самокатов.

В магазине также оборудованы детские горки и домики, где веселятся дети со всего мира. В здании центра расположен гигантский аквариум со всевозможной морской живностью.

Не менее интересно ребенку будет подняться на самое высокое здание в мире и посмотреть вечером на шоу танцующих фонтанов.

Ну а если и этих развлечений будет недостаточно, то можно отправиться в аквапарк Wild Wadi, где все водные аттракционы спроектированы по мотивам сказок о Синдбаде-мореходе, составляя единую сеть тоннелей, бассейнов и каналов.

Однако, скорее всего, все эти развлечения будут вам совершенно не нужны, как только вы окажетесь на берегу теплого Персидского залива.

Таиланд: песочные замки

Летняя погода, как в Арабских Эмиратах, стоит и в Таиланде. Однако, в отличие от Ближнего Востока, перелет в Юго-Восточную Азию занимает вдвое больше времени — до 10 часов. А туры стоят значительно дороже: недельный семейный отдых в апреле с перелетом и проживанием обойдется в 100 000 рублей.

В Таиланде стоит гарантированное лето: температура воздуха на солнце выше +30 градусов, а вода прогрета до +28.

В общем, если ребенок не хочет вылезать из воды, то можно его оттуда и не вытаскивать, все равно не простудится.

Проблема только в питании: детям в Таиланде легко подцепить кишечную инфекцию, если вовремя не помыть фрукты или поесть в сомнительном месте.

В общем, нужно быть аккуратными и внимательными, а также иметь надежную страховку от туроператора, тогда отдых пойдет на пользу.

Развлечений для детей на тайских курортах не так много. Конечно, они будут как завороженные смотреть на огненные шоу или с радостью посетят зоопарк в Бангкоке, но по большей части их придется развлекать родителям.

Благодаря низким ценам в Таиланде можно прямо на месте купить все необходимое. И если ребенок играет уже самостоятельно, ему можно купить целую авоську со всевозможными пластмассовыми лопатками и ведерками и отправить мастерить замок из песка. Или научить плавать на надувном круге.

В общем, развлечения придумать не сложно, ведь главной радостью станет по-настоящему жаркая летняя погода.

Фото: Shutterstock.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!