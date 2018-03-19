В Зиме сотрудники полиции в составе родительского патруля провели рейд с учащимися лицея

Решение о проведении «родительского

патруля» было принято работниками Зиминского лицея с целью профилактики

нарушений правил пересечения проезжей части учащимися, а также с целью

выявления нарушений правил перевозки подростков школьным автобусом.

В состав «Родительского патруля» вошли

наиболее активные родители, среди них и сотрудники Госавтоинспекции

Межмуниципального отдела «Зиминский».

В ходе проведения необычного патруля,

который проводился после окончания занятий, родители наблюдали как дети

пересекают проезжую часть, представители ГИБДД проводили

профилактическую беседу с детьми на тему дорожной безопасности, в ходе

которой раздавали памятки об ответственности за нарушения правил

дорожного движения.

Кроме того, родители проверили, как осуществляются перевозка учащихся школьным автобусом: соответствует ли число пассажиров-детей количеству мест, применяются ли ремни

безопасности и т.д.

Подобные «Родительский патрули»

планируется проводить на постоянной основе, ведь жизнь и здоровье детей

это забота всего нашего общества.