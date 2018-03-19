В Зиме сотрудники полиции в составе родительского патруля провели рейд с учащимися лицея 

Решение о проведении «родительского
патруля» было принято работниками Зиминского лицея с целью профилактики
нарушений правил пересечения проезжей части учащимися, а также с целью
выявления нарушений правил перевозки подростков школьным автобусом.
В состав «Родительского патруля» вошли
наиболее активные родители, среди них и сотрудники Госавтоинспекции
Межмуниципального отдела «Зиминский».
В ходе проведения необычного патруля,
который проводился после окончания занятий, родители наблюдали как дети
пересекают проезжую часть, представители ГИБДД проводили
профилактическую беседу с детьми на тему дорожной безопасности, в ходе
которой раздавали памятки об ответственности за нарушения правил
дорожного движения.
Кроме того, родители проверили, как осуществляются перевозка учащихся школьным автобусом: соответствует ли число пассажиров-детей количеству мест, применяются ли ремни
безопасности и т.д.
Подобные «Родительский патрули»
планируется проводить на постоянной основе, ведь жизнь и здоровье детей
это забота всего нашего общества.