Как понять, что ребенок готов идти в школу и что он должен уметь к первому классу

Родители, озабоченные готовностью детей к школе, делятся на две группы. Одни под подготовкой к школе имеют в виду умение читать, считать, писать (говорить по-английски, решать дифференциальные уравнения) — то есть интеллектуальное развитие. Других волнует психологическая готовность и созревание головного мозга.

Есть еще две группы родителей. Одни считают, что ребенку в 8 лет в первом классе скучно, другие — что в 6,5 трудно.

Кто прав? Ответ простой. Правы родители — именно они несут ответственность за своих детей. Какое бы решение вы ни приняли, оно будет верным. Главное, принимать его осознанно.

Кратко о созревании мозга

Мотивацией для малышей является интерес. Произвольная мотивация (делаю, потому что надо) появляется с созреванием лобных долей головного мозга. Лобные доли созревают примерно в 6-8 лет. До появления произвольной мотивации ребенок к школе не готов — мозг еще не созрел. Но решать все равно родителям.

Есть и другие моменты, которые стоит учитывать при принятии решения, отдавать ли ребенка в школу в этом году.

Организационные вопросы

Дети, которые ходят в муниципальный или в частный сад с группами по возрастам, а не смешанными, как правило, идут в школу после выпуска из садика. Если вы считаете, что ребенок еще мал для школы, где он будет находиться еще один год? Дома с кем-то из родителей, бабушками-дедушками, няней? Это вариант. Вот только дети в садике в подготовительной группе действительно готовятся к школе, их морально настраивают на школу, на выпускных провожают детей именно в школу. Подумайте, как вы объясните ребенку, что он не идет в первый класс, когда все идут? Особенно если ему самому хочется?

Кто будет забирать ребенка

Когда вы подаете документы в школу (прием начинается в феврале), нужно планировать, кто и как будет отводить первоклашку на учебу и забирать. Занятия начинаются обычно в 8:00-8:30. В первой четверти в первых классах всего 3 урока, они заканчиваются около 11:00. Продленка платная, есть не везде и детям часто тяжело там находиться. Этот вопрос бывает настолько сложен, что многим мамам выгоднее не работать в первый школьный год.

Дорога до школы

Прекрасная школа во дворе — редкое везение. Выбор обычно такой: обычная или плохая школа в двух шагах или хорошая в часе езды Подумайте, что вас важнее — чтобы ребенок смог подольше спать утром или высокий академический уровень (подсказка: здоровье дороже).

Кружки и секции

Если до школы ребенок ходил на несколько дополнительных занятий, возможно в первый школьный год придется оставить только самые любимые. Имеет смысл за несколько месяцев до 1 сентября решить вместе, от каких кружков он готов отказаться (подсказка: спорт повышает адаптационный ресурс).

В 6,5 или в 7,5?

Если у вас сын, наверняка вы думаете про армию. Желание отдать мальчика в школу пораньше, чтобы у него был запасной год, можно понять. Увы — если ребенок не готов, спешка может испортить отношение к учебе.

На что обратить внимание

Умеет ли ребенок себя обслуживать

Ответ на этот вопрос важнее, чем знание букв и цифр. Сможет ли ребенок сам переобуться в сменку? Сможет ли сам сложить в мешочек уличные ботинки, упаковать в пакет теплые штаны, кофту, шапку, шарф, варежки и все это разместить в раздевалке? Сможет ли найти нужное в портфеле и сложить после уроков обратно? Сможет ли сам отыскать кабинет, если замешкался в столовой? Найти дорогу до кабинета, если прозвенел звонок, а он еще в раздевалке? Сможет ли переодеться перед физкультурой? Сам найти спортзал? Справится ли девочка со школьным унитазом: сможет ли мочиться, сидя на корточках, или вы разрешите ей садиться на общий унитаз? Не забудет ли мальчик застегнуть ширинку после туалета? Это важные моменты.

Умеет ли ребенок просить о помощи, если что-то случается

Понятно, в классе обращаться надо к учительнице, подняв руку. А если ребенок потерял ботинок в раздевалке? Он точно не растеряется? Не пойдет ли домой из школы по лужам в туфлях? Он сообразит, что делать, если потерял телефон или портфель? Если его в коридоре хватает за рукав чужая учительница и говорит: «Пойдем-ка со мной, ты без сменки» — он знает, как себя вести? Ребенок знает номера телефонов родителей наизусть?

Если вы решили, что ребенок пойдет в школу в этом году

Есть несколько навыков, с которыми у детей чаще всего бывают проблемы в первом классе. Их вы еще успеете развить в ребенке.

Умение концентрировать внимание на том, что говорит учитель.

Способность понять и запомнить задание, которое дает учитель.

Способность управлять своим телом: спокойно сидеть за партой и делать то, что нужно, в нужный момент (то есть открыть тетрадь, взять ручку и писать, например). Дети, плохо владеющие телом, тратят много сил на то, чтобы «держать» тело, писать, доставать из портфеля то, что нужно, и поэтому быстро устают и плохо усваивают материал.

Говорит игровой педагог Женя Кац:

Процесс обучения в школе построен так, что ребенку постоянно приходится следить за чужой мыслью и выполнять какие-то действия по заданию другого человека. На своих математических занятиях с детьми 6-7 лет я предлагаю детям игры, в которых надо внимательно слушать взрослого и реагировать на его слова.

Три игры на концентрацию внимания и на умение слушать и слышать взрослого от Жени Кац:

Кар, мяу, ква Взрослый говорит «кар-кар» — и надо 2 раза помахать руками, как крыльями.

«Мяу, мяу, мяу, мяу» — надо 4 раза потереть носик «лапкой».

«Ква, ква, ква» — 3 раза подпрыгнуть.

А что надо сделать, когда взрослый говорит «кар, кар, кар, мяу, ква, ква»?

Шаг вперед, два шага назад

Развивать чувствование и понимание своего тела можно такими заданиями. Пройдите 12 шагов на пяточках, потом четыре шага на носочках. Подпрыгните два раза, потом пройдите пять шагов, потом подпрыгните ещё три раза. Пройдите четыре больших шага и шесть маленьких.

Стоп — один, стоп — три Игра отлично тренирует способность «включать внимание» по команде взрослого и при этом слышать, что именно взрослый сказал, и выполнять нужное действие.

Дети бегают до тех пор, пока взрослый не скажет «стоп». «Стоп, три!» — встаем на три ноги. То есть на две ноги и одну руку, на две руки и одну ногу. «Стоп, один» — встаем на одну ногу. «Стоп, четыре» — на обе руки и обе ноги.

Самое главное. Хочет ли сам ребенок в школу?

Если мечтает и просится, то, отказывая ребенку, вы уничтожаете его мотивацию.

Если не хочет, попытайтесь разобраться, почему. Хочет еще ходить в детский сад или быть с мамой дома? Напуган старшими братьями и сестрами? Ему не нравится здание и двор школы рядом с домом? Просто боится нового? Разобрались? Тогда решайте — еще год с мамой или в садике, семейное обучение или работа с детским психологом.

Окончательное решение принимаете вы, несете ответственность тоже вы; но желания ребенка учитывать важно — ему еще учиться целых 9 или 11 лет.

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