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Нижегородские программы по организации детского отдыха стали лучшими на всероссийском конкурсе
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Нижегородские программы по организации детского отдыха стали лучшими на всероссийском конкурсе 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
фото pixabay.comНижегородские программы по организации детского отдыха стали лучшими на всероссийском конкурсеДве программы Нижегородской области стали лауреатами Всероссийского конкурса программ «Лучшая программа организации детского отдыха». Награждение прошло в Москве.
Как уточнили в министерстве социальной политики региона, среди 230 конкурсных работ из 63 субъектов России две программы Нижегородской области признаны лауреатами. Программа «Это мой край!» авторского коллектива ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями города Арзамаса» удостоена звания лауреата в номинации «Программы профильных смен для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья».
Программа палаточного лагеря «С любовью к Родине моей» авторского коллектива ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Вачского района» удостоена звания лауреата в номинации «Программы по работе с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации в каникулярный период».
Жюри конкурса отметило высокий методический уровень представленных учреждениями программ. В преддверии 800-летия основания Нижнего Новгорода и в год нижегородской архитектуры и старины ведущей воспитательной идеей программы «Это мой край!» было изучение истории, обычаев, традиций коренных народностей Нижегородской области, культурного наследия родного края.
Программа «С любовью к Родине моей» являлась составляющей частью программы Вачского муниципального района по организации отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, по реабилитации подростков «группы риска» на основе общественно-полезной деятельности.
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