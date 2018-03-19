Нижегородские программы по организации детского отдыха стали лучшими на всероссийском конкурсе

фото pixabay.comНижегородские программы по организации детского отдыха стали лучшими на всероссийском конкурсеДве программы Нижегородской области стали лауреатами Всероссийского конкурса программ «Лучшая программа организации детского отдыха». Награждение прошло в Москве.

Как уточнили в министерстве социальной политики региона, среди 230 конкурсных работ из 63 субъектов России две программы Нижегородской области признаны лауреатами. Программа «Это мой край!» авторского коллектива ГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями города Арзамаса» удостоена звания лауреата в номинации «Программы профильных смен для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья».

Программа палаточного лагеря «С любовью к Родине моей» авторского коллектива ГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Вачского района» удостоена звания лауреата в номинации «Программы по работе с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации в каникулярный период».

Жюри конкурса отметило высокий методический уровень представленных учреждениями программ. В преддверии 800-летия основания Нижнего Новгорода и в год нижегородской архитектуры и старины ведущей воспитательной идеей программы «Это мой край!» было изучение истории, обычаев, традиций коренных народностей Нижегородской области, культурного наследия родного края.

Программа «С любовью к Родине моей» являлась составляющей частью программы Вачского муниципального района по организации отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, по реабилитации подростков «группы риска» на основе общественно-полезной деятельности.