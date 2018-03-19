Ещё
Маленький ребенок пострадал из‐за взрыва телевизора в Астраханской области
Далее:
Читайте также:
Ещё

Маленький ребенок пострадал из‐за взрыва телевизора в Астраханской области 

360tv.ru 14 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Взрыв произошел в квартире жилого дома в Ахтубинске Астраханской области 16 марта. Пострадал годовалый ребенок. Об этом в понедельник сообщила газета «Волга» со ссылкой на сотрудника пресс‐службы УМВД региона Артема Сладкова.
По его словам, в момент происшествия в квартире находилось трое детей. Их мать отсутствовала не более 20 минут, так как выходила в магазин.
Соседка вызвала скорую, на место прибыли так же инспектор по делам несовершеннолетних и участковый, они нашли женщину неподалеку от дома
— Артем Сладков.
Пострадавший ребенок переведен из реанимации в палату терапии, сейчас ему ничего не угрожает.
Представитель ведомства добавил, что взорвавшийся телевизор был куплен с рук около пяти лет назад. По его словам, семья состоит на учете как неблагополучная.
В данный момент по факту случившегося проводится проверка.
В результате двух взрывов 18 марта пострадали жители американского города Остин, штат Техас. Травмы получили двое молодых людей.
360tv.ru: последние новости
Пятилетнему Даниилу из Москвы требуется срочная помощь Второй этап конкурса «Юный художник» стартовал в Подмосковье Плата за многодетность: ученые нашли связь между количеством детей и состоянием женских зубов
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
10 фильмов, которые невозможно досмотреть до конца6
Стало известно, почему Дональд Дак не носит штаны8
«Секретный ингредиент»: угадайте состав блюд
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
10 поп-групп, которые затесались в ряды рокеров
Видео
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение