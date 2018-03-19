Маленький ребенок пострадал из‐за взрыва телевизора в Астраханской области

Взрыв произошел в квартире жилого дома в Ахтубинске Астраханской области 16 марта. Пострадал годовалый ребенок. Об этом в понедельник сообщила газета «Волга» со ссылкой на сотрудника пресс‐службы УМВД региона Артема Сладкова.

По его словам, в момент происшествия в квартире находилось трое детей. Их мать отсутствовала не более 20 минут, так как выходила в магазин.

Соседка вызвала скорую, на место прибыли так же инспектор по делам несовершеннолетних и участковый, они нашли женщину неподалеку от дома

— Артем Сладков.

Пострадавший ребенок переведен из реанимации в палату терапии, сейчас ему ничего не угрожает.

Представитель ведомства добавил, что взорвавшийся телевизор был куплен с рук около пяти лет назад. По его словам, семья состоит на учете как неблагополучная.

В данный момент по факту случившегося проводится проверка.

В результате двух взрывов 18 марта пострадали жители американского города Остин, штат Техас. Травмы получили двое молодых людей.