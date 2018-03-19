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Первое занятие «Школы сказочника» состоялось в Ханты-Мансийске
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Первое занятие «Школы сказочника» состоялось в Ханты-Мансийске 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
18 марта прошло первое занятие в Школе сказочника. Ханты-Мансийск город монументов и скульптур, но не все знают их предысторию. В школе будут проходить познавательные встречи с архитекторами города, которые будут рассказывать детям историю создания культурных объектов. А также ребята, будут сами придумывать сказки и истории, связанные с памятниками города.
Такие встречи с детьми проходят в уютной атмосфере за чашкой чая в библиотеке «БуквА». Главное вооружение детей в таком деле — фантазия.
Организатором проекта выступает детский писатель Наталья Пивоварчик. Она предлагает ребятам и их родителям оживить каменных и бронзовых персонажей и сделать их героями сказок.
За одну встречу ребята нафантазировали и придумали истории о мамонтах и других животных из Археопарка, купидоне и ангелах из Парка имени Бориса Лосева, а самым популярным героем стала маленькая русалочка из того же парка. Также истории придуманные, детьми сопровождаются нарисованными ими иллюстрациями.
«На занятия Школы сказочника смогут прийти дети от 7 лет. Можно и младше. Главное, чтобы ребёнок уже умел писать. Вместе с Натальей и другими «сказочными учителями» ребята будут развивать фантазию и узнают, как создаётся литературное произведение, а проще говоря — как рождается сказка. Источником вдохновения станет наш любимый город. Поэтому ребята постараются узнать его как можно лучше. Вместе мы раскроем тайны истории города, улиц, памятных мест, посетим и опишем заповедные места, придумаем современные городские сказки и напишем рассказы о реальных событиях и людях, прославивших наш край», — поделилась организатор проекта, библиотекарь Елена Капитанова.
Занятия в школе будут проводиться два раза в месяц по выходным дням. Следующее мероприятие состоится в начале апреле. Расписание можно будет посмотреть в интернете в вк на официальной странице библиорума.
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