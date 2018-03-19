Ещё
Школьники «Самбо-70» побывали на познавательной экскурсии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Школьники «Самбо-70» побывали на познавательной экскурсии 

Наш Теплый стан 1 час назад
Фото: Наш Теплый стан
Ученики 2 «В» класса центра спорта и образования «Самбо-70» побывали на познавательной экскурсии на кондитерско-булочном комбинате «Черёмушки».
«Детям показали все этапы изготовления булочных изделий», — сообщается на сайте центра — «а также черного и белого хлеба, начиная с замешивания теста и заканчивая выпеканием, после чего они попробовали свежеиспеченный хлеб прямо из печи».
Производство продукции происходит на новейшем оборудовании. Во всех цехах парит чудесный аромат свежего хлеба. В конце экскурсии для детей организовали
чаепитие. Вкусные подарки в фирменных пакетах принесли ребятам много радости.
Наш Теплый стан: последние новости
В пансионате состоялся праздничный концерт Любителей фотографировать из ЮЗАО приглашают на мастер-класс Библиотека приглашает в киноклуб
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской34
Стало известно, почему Дональд Дак не носит штаны5
Самые дикие реалити-шоу со всего мира7
Россия против Голливуда: актрисы-"двойняшки"
5 самых интересных мест в Петербурге: выбор блогера2
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение