Школьники «Самбо-70» побывали на познавательной экскурсии

Ученики 2 «В» класса центра спорта и образования «Самбо-70» побывали на познавательной экскурсии на кондитерско-булочном комбинате «Черёмушки».

«Детям показали все этапы изготовления булочных изделий», — сообщается на сайте центра — «а также черного и белого хлеба, начиная с замешивания теста и заканчивая выпеканием, после чего они попробовали свежеиспеченный хлеб прямо из печи».

Производство продукции происходит на новейшем оборудовании. Во всех цехах парит чудесный аромат свежего хлеба. В конце экскурсии для детей организовали

чаепитие. Вкусные подарки в фирменных пакетах принесли ребятам много радости.