Школьный проездной на наземный транспорт теперь можно заполнить через автомат

Родители школьников, регулярно пользующихся общественным наземным транспортом, могут быть довольны: теперь не нужно искать специальный павильон «Мосгортранса» по продаже билетов, а можно воспользоваться белым автоматом на остановке. Раньше родителям приходилось ездить на определенные станции метро, рядом с которыми располагались билетные кассы. Так как павильонов было немного, это создавало определенные неудобства.

Портал мэра mos. ru сообщил о том, что в городе установят 195 новых терминалов, позволяющих пополнять карту «Тройка» и социальные карты школьника. На горячей линии «Мосгортранса» также подтвердили, что белые автоматы предназначены в том числе и для пополнения школьных проездных. Правда, навигация пока не очевидна: чтобы положить на детский школьный билет 250 рублей (стоимость месячного проезда), нужно сначала выбрать раздел пополнения карты «Тройка» и лишь потом найти нужную кнопку.

В любом случае этот вариант удобнее предыдущего и позволит родителям и детям сэкономить время.

Читайте также:

Как понять, что ребенок готов идти в школу, и что он должен уметь к первому классу

5 шагов эмоционального воспитания, которые важно знать каждому родителю

8 новых детских книг марта