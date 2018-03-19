Челябинский детсад заплатит 50 тысяч за травму воспитанника 

Малыш повредил руку во время прогулки на детской площадке.
Виновной в случившемся признали воспитателя, которая плохо присматривала за воспитанниками.
«Образовательное учреждение, под присмотром которого находится ребенок, обязано принимать достаточные меры для охраны здоровья детей», — подчеркнули в прокуратуре.
Педагог и заведующая детским садом привлечены к дисциплинарной ответственности.
Напомним, что недавно в миасском детсаду травмировался трехлетний малыш. В отношении заведующей образовательного учреждения возбуждено административное дело.
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