Челябинский детсад заплатит 50 тысяч за травму воспитанника

Малыш повредил руку во время прогулки на детской площадке.

Виновной в случившемся признали воспитателя, которая плохо присматривала за воспитанниками.

«Образовательное учреждение, под присмотром которого находится ребенок, обязано принимать достаточные меры для охраны здоровья детей», — подчеркнули в прокуратуре

Педагог и заведующая детским садом привлечены к дисциплинарной ответственности.

Напомним, что недавно в миасском детсаду травмировался трехлетний малыш. В отношении заведующей образовательного учреждения возбуждено административное дело.

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