Какой спорт нужен детям?

Фото пресс-службы администрации Владимирской области

Центр спортивной подготовки Владимира пополнился новейшим оборудованием, которое может помочь при выборе спорта для детей. По крайней мере так считают в областной администрации. Центр закупил спортивное оборудование для тестирования детей и подростков от 6 до 12 лет.

То есть ребёнку необходимо пройти небольшой тест, продолжительностью 30-40 минут. После чего специалисты определят к какому виду спорта больше всего склонен ребёнок. Но это информация носит сугубо рекомендательный характер. То есть родители могут и не прислушиваться к мнению специалистов.

«Предусмотрены четыре этапа тестирования: компьютерное психологическое, антропометрическое, функциональное и спортивное. Процедура бесплатная. Однако перед её началом родители должны предоставить специалистам ЦСП справку от педиатра о том, что ребёнку можно заниматься физкультурой. Также стоит взять с собой спортивную форму и спортивную обувь», — сообщили в областном департаменте спорта.

Тестирование проводится по адресу: город Владимир, ул. Дворянская, 16-А (стадион «Торпедо»). Однако организаторы предупреждают, что всё-таки лучше будет предварительно записаться по телефону 54-12-91, чтобы избежать очередей и выбрать оптимальное время для тестирования ребёнка.